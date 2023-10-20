Субсидії у жовтні — українцям розповіли про особливості нарахування допомоги

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у жовтні 2023 року житлову субсидію почнуть розраховувати на опалювальний сезон. Через це розмір допомоги буде значно більший.

Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Особливості призначення субсидій у жовтні

У Фонді нагадують, що розрахунок розміру допомоги на оплату комунальних послуг на холодний сезон проведуть автоматично, зокрема і тим, хто мав нульову субсидію.

"Право таких домогосподарств на отримання житлової субсидії не переглядається, воно визначено в травні 2023 року на період до квітня 2024 року включно", — повідомили у ПФУ

Водночас у жовтні розмір субсидії обчислюватиметься з урахуванням тривалості опалювального періоду, а саме — з 16 жовтня. Тобто послугу з опалення будинків розрахують на 16 днів незалежно від кількості днів, упродовж яких послугу фактично надавали.

При цьому якщо особи, які не одержували субсидію влітку чи яким відмовили у її призначенні на неопалювальний сезон, звернуться за призначенням у період до 30 листопада поточного року, субсидію призначать з жовтня.

Умови нарахування субсидії

Якщо людина мала нульову субсидію влітку, то додатково звертатися у ПФУ по виплату не потрібно.

Для того, щоб призначити допомогу тим, хто її раніше не отримував, треба заповнити заяву та подати декларацію. Там потрібно зазначити детальну інформацію про себе та членів домогосподарств, доходи та видатки. Це потрібно зробити на сайті ПФУ.

Для призначення субсидії у 2023 році на тверде та рідке пічне побутове паливо необхідно подати такі документи:

заява;

декларація;

серія та номер паспорта;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

адреса та рахунок у банку (у форматі IBAN).

Суму субсидії нараховують залежно від кількості людей, які проживають у квартирі або приватному будинку.

Так, якщо в оселі проживають не всі, хто прописаний, то субсидію розраховують на осіб, які живуть фактично, на підставі рішення районної державної адміністрації, виконавчого органу міської чи районної ради.

Інформацію про розмір нарахованої компенсації можна знайти в Єдиному держреєстрі одержувачів субсидій.

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Нагадаємо, експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.

Також ми писали, що Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.