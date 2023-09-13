Газ для українців — Кабмін ухвалив важливе рішення щодо Нафтогазу

Працівник газової сфери. Фото: Naftogaz

Український уряд повернув газопостачальній компанії "Нафтогаз України" функції так званого постачальника "останньої надії" (ПОН). Компанія забезпечуватиме українців "блакитним паливом" весь період воєнного стану та ще упродовж пів року після його скасування.

Про це розповів урядовий представник у Верховній Раді України (ВРУ) Тарас Мельничук у Telegram.

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Постачальник "останньої надії"

Як відомо, уряд визначає постачальника "останньої надії" спеціально для того, щоб у випадку невиконання обов'язків постачальників газу клієнти не залишилися без ресурсу. Таке може статися, якщо клієнти залишилися без обслуговування через заборгованість чи через те, що більше ніхто не здатен за певних технічних причин постачати ресурс.

Повноваження ГК "Нафтогаз України" як постачальника "останньої надії" добігли кінця 23 липня поточного року через закінчення терміну, який законодавство "Про ринок природного газу" дає на виконання відповідних обов'язків. Газопостачальник постачав "блакитне паливо" як ПОН упродовж трьох років, з липня 2020 року.

ГК "Нафтогаз України" надає клієнтам газ згідно з річним тарифним планом "Фіксований". Період дії такого тарифу — з 1 травня поточного року до 30 квітня наступного року включно. Його розмір зафіксовано на рівні 7,96 грн за один кубометр (з ПДВ).

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у "Нафтогаз України" розповіли про те, які ціни на природний газ запропонують населенню та підприємствам теплокомуненерго найближчого опалювального сезону. У компанії обіцяють стабільну вартість.

Також ми писали, коли в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.