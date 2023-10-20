Субсидии в октябре – украинцам рассказали об особенностях начисления помощи

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в октябре 2023 года жилищные субсидии начнут рассчитывать на отопительный сезон. Поэтому размер помощи будет значительно больше.

Об этом идет речь на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Особенности назначения субсидий в октябре

В Фонде напоминают, что расчет размера пособия на оплату коммунальных услуг на холодный сезон будет проведен автоматически, в том числе и тем, кто имел нулевую субсидию.

"Право таких домохозяйств на получение жилищной субсидии не пересматривается, оно определено в мае 2023 года на период до апреля 2024 включительно", — сообщили в ПФУ.

В то же время в октябре размер субсидии будет исчисляться с учетом продолжительности отопительного периода, а именно с 16 октября. То есть услугу отопления домов рассчитают на 16 дней независимо от количества дней, в течение которых услугу фактически оказывали.

При этом если лица, не получавшие субсидию летом или которым отказали в ее назначении на неотапливаемый сезон, обратятся по назначению в период до 30 ноября текущего года, субсидия будет назначена с октября.

Условия начисления субсидии

Если человек имел нулевую субсидию летом, то дополнительно обращаться в ПФУ за выплатой не нужно.

Для того чтобы оформить помощь тем, кто ее раньше не получал, нужно заполнить заявление и подать декларацию. Там нужно указать подробную информацию о себе и членах домохозяйств, доходах и расходах. Это необходимо сделать на сайте ПФУ.

Для назначения субсидии в 2023 году на твердое и жидкое печное бытовое топливо необходимо подать следующие документы:

заявление;

декларация;

серия и номер паспорта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

адрес и счет в банке (в формате IBAN).

Сумму субсидии начисляют в зависимости от количества проживающих в квартире или частном доме людей.

Так, если в доме проживают не все прописанные, то субсидию рассчитывают на лиц, живущих фактически, на основании решения районной государственной администрации, исполнительного органа городского или районного совета.

Информацию о размере начисленной компенсации можно найти в Едином госреестре получателей субсидий.

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Напомним, эксперты назвали экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.

Также мы писали, что Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида пособия одновременно.