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Украинцам выделили на льготы и субсидии больше денег: данные ПФУ

11 февраля 2023 07:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — сколько денег выделил ПФУ в январе
На выплаты направили 4,1 млрд гривен
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о финансировании жилищных субсидий и льгот в январе 2023 года. На это направили 4,1 млрд гривен, что значительно больше предыдущего месяца.

Об этом сообщает пресс-центр ПФУ.

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Как изменилась сумма финансирования

По информации фонда, объем финансирования увеличился на 200 миллионов гривен по сравнению с другими месяцами отопительного периода. Так, в ноябре и декабре прошлого года ПФУ потратил 3,9 млрд гривен на выплату субсидий и льгот.

Сколько человек получили помощь

В январе перечислили жилищные субсидии и льготы более 2,6 млн украинцев.

1,785 млн человек (67,1%) получили деньги на счета, открытые в уполномоченных финучреждениях — в частности Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен банк Аваль.

Еще 874 тыс. человек (32,9%) получили деньги на оплату жилищно-коммунальных услуг через Укрпочту.

Субсидии начисляют по-новому

В феврале 2023 года будут действовать новые правила предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Деньги будут поступать на счета получателей, после чего придется самостоятельно оплатить услуги.

Ранее жилищная субсидия автоматически начислялась на счета, теперь денежные средства будут поступать на имя получателя помощи. Если открытых счетов для получения субсидии нет, средства попадут в государственный Ощадбанк.

Если гражданин открыл счет в банке, то деньги могут начислять туда.

Право на жилищную субсидию имеют граждане с доходом, не позволяющим полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Это рассчитывают по специальной формуле.

Для оформления помощи необходимо подать заявление о назначении и предоставлении субсидии и декларацию о доходах и расходах.

Напомним, в ноябре 2022 года из государственного бюджета на социальные выплаты было направлено более 1,7 млрд больше средств, чем месяцем ранее. В последний месяц осени гражданам перечислили на пенсии, соцпомощь, субсидии и льготы более 36 млрд грн.

Кабинет Министров Украины планировал сократить расходы на субсидии в 2023 году на 37,87 млрд гривен. Это на 9,2% меньше, чем в 2022 году, когда сумма составила 41,708 млрд гривен.

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