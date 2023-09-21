Тарифи в Україні — Укренерго закликає встановити нові ціни

Працівники сфери енергетики. Фото: google.com

Нацкомісію з держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) закликають встановити новий тариф на передачу електричної енергії для компанії "Укренерго". Він повинен бути бездефіцитним.

Із таким закликом виступила НЕК "Укренерго".

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Це випливає із відповіді "Укренерго" на лист міжфракційного депутатського об’єднання "Чиста енергія — здорове довкілля". Компанія просить встановити оптимальний тариф на передачу електрики, щоб надалі не накопичувати борги та обслуговувати кредити для погашення існуючої заборгованості.

"Укренерго просить Міненерго та МФО посприяти в комунікації з НКРЕКП та донесенні суспільству необхідності встановлення бездефіцитного рівня тарифів ОСП, що передбачено законодавством України та вимагається міжнародними партнерами на шляху інтеграції України до ЄС", — йдеться у листі.

Як повідомляють у компанії, для вирішення проблеми з розрахунками між учасниками ринку упродовж червня 2022-го — квітня 2023 року "Укренерго" отримало 345,6 млн євро шляхом перепрофілювання та надходження нових позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), та спрямувала кошти на погашення боргу учасникам ринку.

Упродовж 2019-2022 років компанія отримала понад 49 млрд грн збитків саме через занижений тариф.

Залишається надалі неврегульованим питання боргу на балансуючому ринку. Через великий розмір боргу сторін, які відповідають за баланс (СВБ) перед ОСП, в Укренерго" нема можливості здійснювати розрахунок вчасно та у повному обсязі.

При цьому компанія розглядає всі можливі джерела покриття боргу, зокрема, кредитні кошти держбанків або міжнародних фінансових організацій, гранти. Проте щоденне нарощення заборгованості за кредитами та позиками лише збільшує фінансове навантаження на чинні тарифи "Укренерго".

Так, досі залишаються непокриті тарифні збитки у 6 млрд гривень без ПДВ за тарифом на послугу з передачі електричної енергії та понад 4 млрд гривень без ПДВ за тарифом на послуги із диспетчерського управління.

Також заборгованість "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" щодо послуги зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії становить більше 25 млрд гривень. При цьому цьогоріч рівень розрахунків за "зелену енергію" становить тільки 52%.

Більше про тарифи

Нагадаємо, Верховна Рада України незабаром розглядатиме проєкт державного бюджету на 2024 рік. Основні статті витрат будуть спрямовані на оборону. В сфері житлово-комунальних послуг мало що зміниться.

Також ми писали, що споживачі, які мають борги з оплати житлово-комунальних послуг і не здатні їх погасити, можуть укласти договір про реструктуризацію (розстрочення). Зокрема, у Києві зросла кількість таких угод.