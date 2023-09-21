Тарифы в Украине — Укрэнерго призывает установить новые цены

Сотрудники сферы энергетики. Фото: google.com

Нацкомиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) призывают установить новый тариф на передачу электрической энергии для компании "Укрэнерго". Он должен быть бездефицитным.

С таким призывом выступила НЭК "Укрэнерго".

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Новые тарифы на передачу электричества

Это следует из ответа "Укрэнерго" на письмо межфракционного депутатского объединения "Чистая энергия — здоровая окружающая среда". Компания просит установить оптимальный тариф на передачу электричества, чтобы не накапливать долги и обслуживать кредиты для погашения существующей задолженности.

"Укрэнерго просит Минэнерго и МФО посодействовать в коммуникации с НКРЭКУ и донесении обществу необходимости установления бездефицитного уровня тарифов ОСП, что предусмотрено законодательством Украины и требуется международными партнерами на пути интеграции Украины к ЕС", — говорится в письме.

Как сообщают в компании, для решения проблемы с расчетами между участниками рынка в течение июня 2022-го — апреля 2023 года "Укрэнерго" получило 345,6 млн евро путем перепрофилирования и поступления новых займов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), и направила средства на погашение долга участникам рынка.

В течение 2019-2022 годов компания получила более 49 млрд грн убытков именно из-за заниженного тарифа.

Остается в дальнейшем неурегулированным вопрос долга на балансирующем рынке. Из-за большого размера долга сторон, отвечающих за баланс (СВБ) перед ОСП, у Укрэнерго нет возможности осуществлять расчет вовремя и в полном объеме.

При этом компания рассматривает все возможные источники покрытия долга, в частности кредитные средства госбанков или международных финансовых организаций, гранты. Однако ежедневное наращивание задолженности по кредитам и займам только увеличивает финансовую нагрузку на действующие тарифы "Укрэнерго".

Так, до сих пор остаются непокрытыми тарифные убытки в 6 млрд гривен без НДС по тарифу на услугу по передаче электрической энергии и более 4 млрд гривен без НДС по тарифу на услуги по диспетчерскому управлению.

Также задолженность "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" по услуге по увеличению доли возобновляемых источников энергии составляет более 25 млрд гривен. При этом уровень расчетов за "зеленую энергию" составляет только 52%.

Больше о тарифах

Напомним, Верховная Рада Украины в скором времени будет рассматривать проект государственного бюджета на 2024 год. Основные статьи расходов будут направлены на оборону. В сфере жилищно-коммунальных услуг мало что изменится.

Также мы писали, что потребители, имеющие долги по оплате жилищно-коммунальных услуг и не способные их погасить, могут заключить договор о реструктуризации (рассрочке). В частности, в Киеве выросло количество таких соглашений.