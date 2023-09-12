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Борги за "комуналку": як правильно укласти договір про реструктуризацію

12 вересня 2023 23:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Борги за комуналку можна реструктуризувати — як це зробити
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні споживачі, які мають борги з оплати житлово-комунальних послуг і не здатні їх погасити, можуть укласти договір про реструктуризацію (розстрочення). Зокрема, у Києві зросла кількість таких угод.

Про те, як укласти відповідний договір, йдеться на офіційному порталі Центру комунального сервісу Києва.

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Договори з реструктуризації

У центрі зазначили, що зокрема, у столиці з початку року жителі уклали понад 460 договорів реструктуризації заборгованості за послуги ЖКГ. При цьому переважна більшість стосується теплопостачання та гарячої води.

За рік кияни не сплатили за гарячу воду та опалення 830 млн гривень, а загальна сума боргу за "комуналку" становить близько 6 млрд грн.

"Споживачам, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг і з об’єктивних підстав не можуть її оплатити одразу, ЦКС пропонує укласти договір реструктуризації (розстрочення) заборгованості", — повідомляють фахівці.

Відповідні договори можна укладати за послуги:

  • з утримання будинку, споруд та прибудинкових територій/управління багатоквартирним будинком;
  • вивезення побутових відходів;
  • постачання теплової енергії;
  • гаряче водопостачання;
  • централізоване водопостачання та водовідведення.

Для того, щоб укласти договори реструктуризації, необхідно звернутися у будь-який районний сервісний центр ЦКС (не залежить від місця проживання), попередньо записавшись на сайті чи в порядку живої черги, на основі заяви, оригіналів та копій таких документів:

  • паспорта чи ID-картки та витягу із Єдиного державного демографічного реєстру;
  • картки платника податків (ІПН) (не надається власником ID-картки, якщо є в документі);
  • документа, що підтверджує право власності чи користування житлом/квартирою та витяг із Держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;
  • договору про надання комунальних послуг із виконавцями цих послуг.

Також можна отримати консультацію у спеціалістів, де допоможуть звірити суму боргу, подати правильно заяву та копії документів онлайн:

  • у месенджері Facebook;
  • в Skype та Telegram.

Також у сервісних центрах ЦКС можна передати документи за допомогою мобільного застосунку "Дія".

Фахівці перед підписанням договору реструктуризації мають актуалізувати дані власника, звірити суми заборгованості, комунальних платежів, показань лічильників, підкоригувати нарахування, узгодити період реструктуризації боргу та розмір щомісячного обов’язкового платежу.

Зокрема, у столиці "Київтеплоенерго" пропонує ти, хто має борг, реструктуризувати його та сплачувати частинами.

Тарифи на гарячу воду й опалення в Україні на найближчу зиму залишаться незмінні.

Влітку минулого року парламент ухвалив законопроєкт №7427, що передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на тепло для українців. Заборона має діяти упродовж воєнного стану в країні та пів року після. Він поширюється на послуги з централізованого опалення, гарячого водопостачання, розподілу газу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні малозабезпеченим пенсіонерам, які проживають у прифронтових зонах, почали виплачувати допомогу від Організації Об'єднаних Націй. Експерти розповіли, як ці виплати вплинуть на розмір житлово-комунальних субсидій.

Також ми писали, що українці, які хочуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, повинні знати про зміни правил у подачі заявок. Нині діє спрощений механізм.

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