В Україні можуть подорожчати газ, опалення та гаряча вода: в НБУ назвали терміни

Платіжки за комунальні послуги. Фото: УНІАН

До 2025 року може залишитися незміннною частина комунальних тарифів: на газ, гарячу воду та опалення. Після зняття мораторію підвищення планується плавним та поступовим.

Таке прогнозують у Національному банку України. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

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У Націонаьному банку України прогнозують, що підвищення тарифів буде поетапним і триватиме кілька років разом із розширенням соціальної підтримки. У цій сфері вона здійснюється через програму субсидій.

"Мораторій на підвищення тарифів на окремі послуги ЖКГ надалі стримує інфляцію, однак необхідність їх підвищення буде вагомим проінфляційним чинником після війни", — йдеться у звіті Національного банку України.

Там також зазначають, що наступного року адмінінфляція таки зросте до 15%. Насамперед через зростання тарифів на окремі послуги ЖКГ, а також підвищення акцизів на тютюн.

А вже 2025 року адміністративна інфляція прискориться до 19%. Причиною стане завершення дії мораторію та необхідність підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду.

Нагадаємо, в Україні під час призначення житлової субсидії враховують сукупний дохід родини. Якщо він вищий від встановленої межі, людина не матиме право на допомогу.

Як зазначають у ПФУ, під час обрахунку середньомісячного сукупного доходу претендентів, обов'язково звертають увагу на зарплати, стипендії та деякі соцвиплати.