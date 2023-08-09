В Україні можуть подорожчати газ, опалення та гаряча вода: в НБУ назвали терміни
До 2025 року може залишитися незміннною частина комунальних тарифів: на газ, гарячу воду та опалення. Після зняття мораторію підвищення планується плавним та поступовим.
Таке прогнозують у Національному банку України. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.
Тарифи на газ, опалення та гарячу воду
У Націонаьному банку України прогнозують, що підвищення тарифів буде поетапним і триватиме кілька років разом із розширенням соціальної підтримки. У цій сфері вона здійснюється через програму субсидій.
"Мораторій на підвищення тарифів на окремі послуги ЖКГ надалі стримує інфляцію, однак необхідність їх підвищення буде вагомим проінфляційним чинником після війни", — йдеться у звіті Національного банку України.
Там також зазначають, що наступного року адмінінфляція таки зросте до 15%. Насамперед через зростання тарифів на окремі послуги ЖКГ, а також підвищення акцизів на тютюн.
А вже 2025 року адміністративна інфляція прискориться до 19%. Причиною стане завершення дії мораторію та необхідність підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду.
Нагадаємо, в Україні під час призначення житлової субсидії враховують сукупний дохід родини. Якщо він вищий від встановленої межі, людина не матиме право на допомогу.
Як зазначають у ПФУ, під час обрахунку середньомісячного сукупного доходу претендентів, обов'язково звертають увагу на зарплати, стипендії та деякі соцвиплати.