В Украине могут подорожать газ, отопление и горячая вода: в НБУ назвали сроки

Платеж за коммунальные услуги. Фото: УНИАН

До 2025 года может остаться неизменной часть коммунальных тарифов: на газ, горячую воду и отопление. После снятия моратория повышение планируется плавным и постепенным.

Такие прогнозы в Национальном банке Украины. О этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.

Читайте также:

Тарифы на газ, отопление и горячую воду

В Национальном банке Украины прогнозируют, что повышение тарифов будет поэтапным и продлится несколько лет вместе с расширением социальной поддержки. В данной сфере она осуществляется через программу субсидий.

"Мораторий на повышение тарифов на отдельные услуги ЖКХ продолжает сдерживать инфляцию, однако необходимость их повышения будет весомым проинфляционным фактором после войны", — говорится в отчете Национального банка Украины.

Там также отмечают, что в следующем году админинфляция вырастет до 15%. В первую очередь из-за роста тарифов на отдельные услуги ЖКХ, а также повышения акцизов на табак.

А уже в 2025 году административная инфляция ускорится до 19%. Причиной станет завершение моратория и необходимость повышения тарифов на газ, отопление и горячую воду.

Напомним, в Украине при назначении жилищной субсидии учитывают совокупный доход семьи. Если он выше установленного предела, человек не будет иметь право на помощь.

Как отмечают в ПФУ, во время исчисления среднемесячного совокупного дохода претендентов обязательно обращают внимание на зарплаты, стипендии и некоторые соцвыплаты.