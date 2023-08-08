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Які соціальні виплати вплинуть на призначення субсидії: пояснення ПФУ

8 серпня 2023 11:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — які соціальні виплати вплинуть на призначення допомоги
Комунальні платіжки. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні під час призначення житлової субсидії враховують сукупний дохід родини. Якщо він вищий від встановленої межі, людина не матиме право на допомогу.

Про те, які доходи впливають на право на субсидію, уточнили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Як зазначають у ПФУ, під час обрахунку середньомісячного сукупного доходу претендентів, обов'язково звертають увагу на зарплати, стипендії та деякі соцвиплати.

Головно йдеться про такі доходи громадян:

  • заробітна плата;
  • грошове забезпечення військовослужбовців;
  • пенсійні виплати;
  • стипендії, окрім соціальних, які надають дітям-сиротам, дітям, позбавленим піклування;
  • соціальні виплати;
  • допомога з безробіття;
  • страхові виплати;
  • грошові перекази, одержані з-за кордону;
  • дивіденди від цінних паперів;
  • інші доходи (прибуток від оренди землі, оренди житла, продажу майна).

Водночас є певні нюанси в обрахунку доходів. Так, особливі правила діють, якщо людина отримує виплати на дитину.

До доходу сім'ї не включають одноразову допомогу при народженні дитини у 10,32 тис. грн, однак решту щомісячних виплат у 860 грн враховують.

Для призначення житлової субсидії витрати на комунальні послуги мають перевищувати у середньому 15 відсотків щомісячного сукупного доходу.

Важливі нюанси у призначенні субсидії

У ПФУ пояснюють, що зокрема, кількість членів домогосподарства визначають на початок місяця, з якого призначають житлову субсидію. Наприклад, якщо допомогу призначено з серпня цього року, то число членів домогосподарства враховують станом на 1 серпня.

Обов’язкова умова надання субсидії — своєчасна оплата за електрику та інші житлово-комунальні послуги. Відмовити у субсидії можуть, якщо є протермінована заборгованість за три місяці на понад 680 грн.

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