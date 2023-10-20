Тарифи в Україні — відомо, як подорожчала комуналка

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні подорожчали житлово-комунальні послуги. Так, за рік (вересень 2022-го по вересень 2023-го) вартість зросла лише на 13% завдяки запровадженому мораторію, який забороняє підвищувати ціни на деякі види послуг.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

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Як змінились тарифи на комуналку

За інформацією Держстату, на більшість комунальних послуг ціни зросли незначно. Зокрема, на прибирання сміття — тільки на 9,9%, на утримання й ремонт житла — на 5,5%.

На 2,7% зросла у вартості послуга з управління багатоквартирними будинками, на 0,8% — водопостачання, на 0,7% — каналізація.

Ціна на природний газ не змінилася. При цьому вартість гарячої води та опалення приємно вразила — ці послуги подешевшали на 0,2%.

Найбільшої ваги у платіжці додала вартість електричної енергії. Тариф на цю послугу підвищили у червні. Загалом за рік за неї українці платять на 69,7% більше.

Джерело: Держстат

Тарифи на електрику та газ у жовтні

У жовтні українці платитимуть за електрику та газ за чинним тарифом, що й у вересні. Влада планує залишити тариф на поточному рівні до закінчення опалювального сезону 2023/2024, тобто до березня-квітня. Більшість користуються послугами "Нафтогазу", де вартість становить 7,96 грн за куб.м.

Вартість електроенергії становить 2,64 грн/кВт-год. На відміну від попередньої системи, новий тариф не залежить від обсягів споживання ресурсу. Раніше населенню необхідно було платити за диференційованими тарифами 1,44 та 1,68 грн/кВт-год (менший і більший обсяг споживання).

Водночас, у "Нафтогазі" не виключають, що після зими відбудеться перегляд розцінок на газ. Серед причин — очікування міжнародних партнерів на проведення Україною реформ з лібералізації тарифів в енергетичній сфері.

Із серпня минулого року в Україні запроваджено мораторій на підвищення деяких житлово-комунальних тарифів. Йдеться про газ, гаряче водопостачання та опалення. Підвищувати ціни на ці послуги заборонено до кінця воєнного стану, а також протягом шести місяців після.

Згідно з прогнозом Національного банку, мораторій можуть скасувати, починаючи з 2025 року. Регулятор розраховує, що скасування не буде одномоментне, заборону зніматимуть поступово упродовж кількох років, при цьому із розширенням соціальної підтримки найбільш вразливих категорій громадян.

Інші комунпослуги, на які не поширюється заборона, почнуть дорожчати раніше. Йдеться саме про холодне водопостачання та електроенергію.

Більше про тарифи

Нагадаємо, у 2024 році через ймовірну девальвацію національної валюти, інфляцію та можливі російські атаки по об'єктах енергоінфраструктури може зрости один з головних тарифів. Йдеться про подорожчання електричної енергії для бізнесу.

Раніше ми писали, що експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.