Тарифы в Украине — известно, как подорожала коммуналка

В Украине подорожала коммуналка — цифры поразили
В Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Так, за год (сентябрь 2022-го по сентябрь 2023-го) стоимость выросла всего на 13% благодаря введенному мораторию, запрещающему повышать цены на некоторые виды услуг.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Как изменились тарифы на коммуналку
По информации Госстата, на большинство коммунальных услуг цены выросли незначительно. В частности, на сбор мусора — только на 9,9%, на содержание и ремонт жилья — на 5,5%.
На 2,7% выросла в стоимости услуга по управлению многоквартирными домами, на 0,8% — водоснабжение, на 0,7% — канализация.
Цена на газ не изменилась. При этом стоимость горячей воды и отопления приятно поразила — эти услуги подешевели на 0,2%.
Наибольший вес в платежке прибавила стоимость электрической энергии. Тариф на услугу повысили в июне. В целом, за год за нее украинцы платят на 69,7% больше.
Тарифы на электричество и газ в октябре
В октябре украинцы будут платить за электричество и газ по действующему тарифу, что и в сентябре. Власти планируют оставить тариф на текущем уровне до окончания отопительного сезона 2023/2024, то есть до марта-апреля. Большинство пользуются услугами "Нафтогаза", где стоимость составляет 7,96 грн за куб.
Стоимость электроэнергии составляет 2,64 грн/кВт-ч. В отличие от предыдущей системы новый тариф не зависит от объемов потребления ресурса. Ранее населению необходимо было платить по дифференцированным тарифам 1,44 и 1,68 грн/кВт-ч (меньший и больший объем потребления).
В то же время, в "Нафтогазе" не исключают, что после зимы состоится пересмотр расценок на газ. Среди причин — ожидания международных партнеров относительно проведения Украиной реформ по либерализации тарифов в энергетической сфере.
С августа прошлого года в Украине введен мораторий на повышение некоторых жилищно-коммунальных тарифов. Речь идет о газе, горячем водоснабжении и отоплении. Повышать цены на эти услуги запрещено до конца военного положения, а также в течение шести месяцев спустя.
Согласно прогнозу Национального банка, мораторий может быть отменен, начиная с 2025 года. Регулятор рассчитывает, что отмена не будет одномоментной, запрет будут снимать постепенно в течение нескольких лет, при этом с расширением социальной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан.
Другие коммунуслуги, на которые не распространяется запрет, начнут дорожать раньше. Речь идет именно о холодном водоснабжении и электроэнергии.
Больше о тарифах
Напомним, в 2024 году из-за вероятной девальвации национальной валюты, инфляции и возможных российских атак по объектам энергоинфраструктуры может возрасти один из главных тарифов. Речь идет о подорожании электрической энергии для бизнеса.
Ранее мы писали, что эксперты назвали экономически обоснованные тарифы жилищно-коммунальных услуг. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.
Читайте Новини.LIVE!