Тарифы в Украине — известно, как подорожала коммуналка

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Так, за год (сентябрь 2022-го по сентябрь 2023-го) стоимость выросла всего на 13% благодаря введенному мораторию, запрещающему повышать цены на некоторые виды услуг.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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По информации Госстата, на большинство коммунальных услуг цены выросли незначительно. В частности, на сбор мусора — только на 9,9%, на содержание и ремонт жилья — на 5,5%.

На 2,7% выросла в стоимости услуга по управлению многоквартирными домами, на 0,8% — водоснабжение, на 0,7% — канализация.

Цена на газ не изменилась. При этом стоимость горячей воды и отопления приятно поразила — эти услуги подешевели на 0,2%.

Наибольший вес в платежке прибавила стоимость электрической энергии. Тариф на услугу повысили в июне. В целом, за год за нее украинцы платят на 69,7% больше.

Источник: Госстат

Тарифы на электричество и газ в октябре

В октябре украинцы будут платить за электричество и газ по действующему тарифу, что и в сентябре. Власти планируют оставить тариф на текущем уровне до окончания отопительного сезона 2023/2024, то есть до марта-апреля. Большинство пользуются услугами "Нафтогаза", где стоимость составляет 7,96 грн за куб.

Стоимость электроэнергии составляет 2,64 грн/кВт-ч. В отличие от предыдущей системы новый тариф не зависит от объемов потребления ресурса. Ранее населению необходимо было платить по дифференцированным тарифам 1,44 и 1,68 грн/кВт-ч (меньший и больший объем потребления).

В то же время, в "Нафтогазе" не исключают, что после зимы состоится пересмотр расценок на газ. Среди причин — ожидания международных партнеров относительно проведения Украиной реформ по либерализации тарифов в энергетической сфере.

С августа прошлого года в Украине введен мораторий на повышение некоторых жилищно-коммунальных тарифов. Речь идет о газе, горячем водоснабжении и отоплении. Повышать цены на эти услуги запрещено до конца военного положения, а также в течение шести месяцев спустя.

Согласно прогнозу Национального банка, мораторий может быть отменен, начиная с 2025 года. Регулятор рассчитывает, что отмена не будет одномоментной, запрет будут снимать постепенно в течение нескольких лет, при этом с расширением социальной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан.

Другие коммунуслуги, на которые не распространяется запрет, начнут дорожать раньше. Речь идет именно о холодном водоснабжении и электроэнергии.

Больше о тарифах

Напомним, в 2024 году из-за вероятной девальвации национальной валюты, инфляции и возможных российских атак по объектам энергоинфраструктуры может возрасти один из главных тарифов. Речь идет о подорожании электрической энергии для бизнеса.

Ранее мы писали, что эксперты назвали экономически обоснованные тарифы жилищно-коммунальных услуг. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.