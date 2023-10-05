За доставку плачу більше, ніж за сам газ: у Нафтогазі пояснили нюанс

Чоловік рахує гроші за комунальні послуги. Фото: google.com

Деякі клієнти компанії "Нафтогаз" дивуються, чому вони платять значно більше за доставку газу, ніж за сам газ. Відповідне запитання поставив один зі споживачів на офіційній сторінці компанії у Facebook.

Про це повідомляє Знай.UA.

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Так, споживачка поцікавилась, чому вона змушена платити в рази більше за доставку блакитного палива, ніж власне за газ.

Коментар представників Нафтогазу. Фото: kyiv.znaj.ua

"Доброго ранку. А скажіть мені, будь ласка, чому за трубу щомісяця плачу 102 грн, тоді як за газ лише 17-30 грн?" — запитала жінка.

На що працівники компанії дали швидку й розлогу відповідь.

"Компанія "Нафтогаз" є газопостачальною компанією, до якої Ви платите за спожиті обсяги газу. За транспортування Ви і надалі платите Вашому облгазу. Для отримання коректної інформації на оплату послуг з розподілу газу зверніться, будь ласка, до Вашого місцевого оператора ГРМ (облгаза)", — зазначили в Нафтогазі.

Також видання нагадує, що не завжди можна зафіксувати покази лічильника через Інтернет, особливо якщо клієнт не має комп'ютера чи смартфона. У такому випадку "Нафтогаз України" пропонує передавати покази через SMS.

Нагадаємо, що в газопостачальній компанії "Нафтогаз України" дали пояснення, як сформувати рахунки для оплати за газ, сплатити та отримати квитанцію для оформлення житлової субсидії. З таким питанням до компанії звертаються клієнти.

Також ми писали, що українські споживачі природного газу можуть отримати завищені суми у комунальних квитанціях вже в жовтні 2023 року. Однак цього ще можна уникнути.