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За доставку плачу більше, ніж за сам газ: у Нафтогазі пояснили нюанс

5 жовтня 2023 03:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
За доставку плачу більше, ніж за сам газ: у Нафтогазі пояснили нюанс
Чоловік рахує гроші за комунальні послуги. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Деякі клієнти компанії "Нафтогаз" дивуються, чому вони платять значно більше за доставку газу, ніж за сам газ. Відповідне запитання поставив один зі споживачів на офіційній сторінці компанії у Facebook. 

Про це повідомляє Знай.UA.

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За доставку більше, ніж за газ

Так, споживачка поцікавилась, чому вона змушена платити в рази більше за доставку блакитного палива, ніж власне за газ.

За доставку газу плачу більше, ніж за сам газ
Коментар представників Нафтогазу. Фото: kyiv.znaj.ua

"Доброго ранку. А скажіть мені, будь ласка, чому за трубу щомісяця плачу 102 грн, тоді як за газ лише 17-30 грн?" — запитала жінка.

На що працівники компанії дали швидку й розлогу відповідь.

"Компанія "Нафтогаз" є газопостачальною компанією, до якої Ви платите за спожиті обсяги газу. За транспортування Ви і надалі платите Вашому облгазу. Для отримання коректної інформації на оплату послуг з розподілу газу зверніться, будь ласка, до Вашого місцевого оператора ГРМ (облгаза)", — зазначили в Нафтогазі.

Також видання нагадує, що не завжди можна зафіксувати покази лічильника через Інтернет, особливо якщо клієнт не має комп'ютера чи смартфона. У такому випадку "Нафтогаз України" пропонує передавати покази через SMS.

Нагадаємо, що в газопостачальній компанії "Нафтогаз України" дали пояснення, як сформувати рахунки для оплати за газ, сплатити та отримати квитанцію для оформлення житлової субсидії. З таким питанням до компанії звертаються клієнти.

Також ми писали, що українські споживачі природного газу можуть отримати завищені суми у комунальних квитанціях вже в жовтні 2023 року. Однак цього ще можна уникнути.

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