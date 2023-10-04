Комуналка в Україні — Нафтогаз попереджає про можливі переплати у жовтні

Прилад обліку. Фото: google.com

Українські споживачі природного газу можуть отримати завищені суми у комунальних квитанціях вже в жовтні 2023 року. Однак цього ще можна уникнути.

Про це йдеться у повідомленні газопостачальної компанії "Нафтогаз України" у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Як не переплатити за газ у жовтні

У компанії нагадують, що правильність сум залежить від передачі абонентами даних про спожитий обсяг природного газу у рамках визначеного терміну. Якщо цього не зробити, компанія з постачання газу встановить самостійно такі показники.

Так, у Нафтогазі розповідають, що інколи клієнти компанії з незнання не повідомляють вчасно про нові дані лічильників, а потім це призводить до чималих проблем у вигляді розбіжностей між цифрами у платіжці та реально спожитим обсягом ресурсу.

Якщо компанія не отримала нову інформацію про обсяг спожитого газу, то показники визначають на основі місячного обсягу споживання за аналогічний період 2022 року. Саме тому, цифри, які фігурують на папері, можуть бути інші від реальних.

Щоб такої ситуації не виникло у жовтні, а отримані обсяги газу відповідали реальному споживанню, потрібно сьогодні встигнути надати дані лічильника. Це потрібно взяти за правило і передавати показання з приладів обліку у період з 28-го по 5-те число кожного місяця.

Як передати показники спожитого газу

Передати дані про спожитий газ можна через сервіси Нафтогазу. Є п'ять зручних способів зробити це дистанційно, а саме:

через чатботи: №1, №2 та №3;

через СМС-повідомлення на номер 4647;

через особистий електронний кабінет;

за спрощеною процедурою;

автоматично з використанням IVR меню за такими номерами: 066-300-2-888 (Vodafone); 098-300-2-888 (Kyivstar); 093-300-2-888 (Lifecell).

Такою можливістю можуть скористатися споживачі, яких обслуговують філії "Газмережі" у Кропивницькому, Дніпрі, Харкові, Кривому Розі, Житомирі, Києві, "Вінницягаз", "Сумигаз", "Львівгаз", "Дніпропетровськгаз", "Хмельницькгаз", "Миколаївгаз", "Донецькоблгаз", "Івано-Франківськгаз", "Черкасигаз".

"Тестуйте наші діджитал-канали та обирайте найзручніший", — додали у компанії.

Більше про комуналку

Нагадаємо, раніше у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" дали пояснення, як сформувати рахунки для оплати за газ, сплатити та отримати квитанцію для оформлення житлової субсидії. З таким питанням до компанії звертаються клієнти.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як нараховують житлову субсидію у разі змін у складі сім'ї. Йдеться про ситуації, коли зменшилась кількість зареєстрованих у домогосподарстві членів родини.