За доставку плачу больше, чем за газ: в Нафтогазе объяснили нюанс

Мужчина считает деньги за коммунальные услуги. Фото: google.com

Некоторые клиенты компании "Нафтогаз" удивляются, почему они платят гораздо больше за доставку газа, чем за сам газ. Соответствующий вопрос задал один из потребителей на официальной странице компании в Facebook.

Об этом сообщает Знай.UA.

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Так, потребительница поинтересовалась, почему она вынуждена платить в разы больше за доставку голубого топлива, чем собственно за газ.

Комментарий представителей Нафтогаза. Фото: kyiv.znaj.ua

"Доброе утро. А скажите мне, пожалуйста, почему за трубу ежемесячно плачу 102 грн, тогда как за газ всего 17-30 грн?" — спросила женщина.

На что работники компании дали быстрый и пространный ответ.

"Компания "Нафтогаз" является газоснабжающей компанией, к которой Вы платите за потребленные объемы газа. За транспортировку Вы и дальше платите Вашему облгазу. Для получения корректной информации на оплату услуг по распределению газа обратитесь, пожалуйста, к Вашему местному оператору ГРМ (облгазу)", — отметили в Нафтогазе.

Также издание напоминает, что не всегда можно зафиксировать показ счетчика через Интернет, особенно если клиент не имеет компьютера или смартфона. В таком случае "Нафтогаз Украины" предлагает передавать показы через SMS.

Напомним, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" дали объяснение, как сформировать счета для оплаты за газ, оплатить и получить квитанцию для оформления жилищной субсидии. С таким вопросом к компании обращаются клиенты.

Также писали, что украинские потребители природного газа могут получить завышенные суммы в коммунальных квитанциях уже в октябре 2023 года. Однако этого можно избежать.