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За доставку плачу больше, чем за газ: в Нафтогазе объяснили нюанс

5 октября 2023 03:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
За доставку плачу больше, чем за газ: в Нафтогазе объяснили нюанс
Мужчина считает деньги за коммунальные услуги. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Некоторые клиенты компании "Нафтогаз" удивляются, почему они платят гораздо больше за доставку газа, чем за сам газ. Соответствующий вопрос задал один из потребителей на официальной странице компании в Facebook.

Об этом сообщает Знай.UA.

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За доставку больше, чем за газ

Так, потребительница поинтересовалась, почему она вынуждена платить в разы больше за доставку голубого топлива, чем собственно за газ.

За доставку газа плачу больше, чем за газ
Комментарий представителей Нафтогаза. Фото: kyiv.znaj.ua

"Доброе утро. А скажите мне, пожалуйста, почему за трубу ежемесячно плачу 102 грн, тогда как за газ всего 17-30 грн?" — спросила женщина.

На что работники компании дали быстрый и пространный ответ.

"Компания "Нафтогаз" является газоснабжающей компанией, к которой Вы платите за потребленные объемы газа. За транспортировку Вы и дальше платите Вашему облгазу. Для получения корректной информации на оплату услуг по распределению газа обратитесь, пожалуйста, к Вашему местному оператору ГРМ (облгазу)", — отметили в Нафтогазе.

Также издание напоминает, что не всегда можно зафиксировать показ счетчика через Интернет, особенно если клиент не имеет компьютера или смартфона. В таком случае "Нафтогаз Украины" предлагает передавать показы через SMS.

Напомним, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" дали объяснение, как сформировать счета для оплаты за газ, оплатить и получить квитанцию для оформления жилищной субсидии. С таким вопросом к компании обращаются клиенты.

Также писали, что украинские потребители природного газа могут получить завышенные суммы в коммунальных квитанциях уже в октябре 2023 года. Однако этого можно избежать.

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