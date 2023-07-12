Житлові субсидії в Україні — відомо, коли посилять нормативи

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні нормативи на надання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг переглянуть після війни. Планують змінити вимоги, що стосується доходів громадян, на основі чого розраховується субсидія.

Це прописано в урядовій постанові.

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Як зміняться нормативи для субсидії

Згідно з постановою № 651 Кабінету міністрів України (КМУ), нормативи для отримання житлових субсидій не будуть підвищувати до кінця воєнного стану, а також упродовж одного місця після його завершення та скасування.



Зараз українці можуть отримувати допомогу на оплату ЖКП, якщо витрати на комуналку перевищують 15% від загального доходу домогосподарства. Однак після воєнного стану цей показник планують підвищити до 20%.

Також зараз діють вимоги до статків громадян. Так, субсидії не призначаються громадянам, які мають протермінований на понад три місяці борг зі сплати комунальних послуг — понад 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Субсидію призначать за умови підтвердження його сплати чи на основі укладеної угоди про реструктуризацію, або оскарження у суді.

Також допомогу не призначають у разі порушення вимог щодо:

загальної площі житла, яка не повинна перевищувати 130 кв. метрів для квартири та 230 кв. метрів — для будинку;

фінансових операцій членів родини упродовж 12 місяців перед призначенням допомоги, якщо сума більша за 50 тис. грн;

депозитного банківського рахунку, якщо сума більша за 100 тис. грн, чи облігацій внутрішньої державної позики на понад 100 тис. грн;

транспорту, якому менше п'яти років чи більше двох одиниць транспорту, яким менше 15 років (виняток — мопед та причеп);

складу родини, де є повнолітні, однак вони не працюють і не мають статусу безробітного, а рівень середньомісячного доходу менший за мінімалку, громадяни, які не сплачують ЄСВ протягом трьох місяців.

Більше про субсидії

Нагадаємо, в Україні хочуть запровадити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року. Ціну, яку платитимуть всі українці, пропонують встановити на рівні 2,88 грн/кВт-год.

Також ми писали, що у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.