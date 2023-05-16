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Субсидії-2023: хто отримуватиме до 400 грн автоматично

16 травня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії-2023 — хто отримуватиме до 400 грн автоматично
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні житлові субсидії на "літній" сезон більшості домогосподарств призначать автоматично. Щоб отримати близько 400 грн державної допомоги, потрібно підпадати під певні вимоги.

Про це розповіли в уряді.

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Кому призначать субсидію автоматично

Так, за інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, отримати автоматично субсидію можливо виключно за умови, що не змінилася інформація про майновий стан чи склад домогосподарства. Автоматично перепризначать допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО), яку отримують за адресою реєстрації.

У разі, якщо переселенці планують оформити субсидію за адресою, яка відрізняється від місця реєстрації, то потрібно звернутися у Пенсійний фонд України (ПФУ) та подати заяву та декларацію про доходи.

Скільки громадян і яку суму допомоги отримають

За даними Міністерства соціальної політики, у травні 2023 року громадянам, які потребують державної допомоги в оплаті комунальних послуг, вже почали нараховувати житлові субсидії на "літній" сезон.

У середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн, а на неопалюваний — 350-400 грн.

Субсидія призначається, якщо сума у платіжці за комунальні послуги перевищує 15% доходу усіх членів родини. Чим менший дохід має сім'я, то більшу суму надає держава. Якщо призначають з початку неопалювального сезону, то для її розрахунку враховують середньомісячний сукупний дохід за третій та четвертий квартали попереднього календарного року. Пенсійні виплати враховують у розмірі нарахованої пенсії за березень цього року.

У 2023-му на субсидії, як і минулого року, державним бюджетом передбачено 25 млрд грн. Число субсидіантів сягає 2,2 мільйона, додали у відомстві.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді попередили про зменшення розміру житлових субсидій, які виплатять у травні за квітень. Суми зменшаться, оскільки завершився опалювальний сезон.

Також ми писали, що в Україні невдовзі можуть підвищити деякі тарифи, проте остаточного вердикту немає. Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила економічно обґрунтовані ціни для споживачів.

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