Жилищные субсидии в Украине — известно, когда усилят нормативы

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине нормативы по оказанию помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг пересмотрят после войны. Планируется изменить требования, касающиеся доходов граждан, на основе которых рассчитывается субсидия.

Это прописано в правительственном постановлении.

Читайте также:

Как изменятся нормативы для субсидии

Согласно постановлению №651 Кабинета министров Украины (КМУ), нормативы для получения жилищных субсидий не будут повышать до конца военного положения, а также в течение одного места после его завершения или отмены.



Сейчас украинцы могут получать пособие по оплате ЖКУ, если расходы на коммуналку превышают 15% от общего дохода домохозяйства. Однако после военного положения этот показатель планируется повысить до 20%.

Также сейчас действуют требования к состоянию граждан. Так, субсидии не назначаются гражданам, имеющим просроченный более трех месяцев долг по уплате коммунальных услуг — более 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн).

Субсидию назначат при подтверждении его уплаты или на основе заключенного соглашения о реструктуризации или обжалования в суде.

Также помощь не назначают в случае нарушения требований по:

общей площади жилья, которая не должна превышать 130 кв. метров для квартиры и 230 кв. метров — для дома;

финансовых операций членов семьи в течение 12 месяцев перед назначением пособия, если сумма больше 50 тыс. грн;

депозитного банковского счета, если сумма больше 100 тыс. грн, или облигаций внутреннего государственного займа более чем на 100 тыс. грн;

транспорта, которому меньше пяти лет или более двух единиц транспорта, менее 15 лет (исключение — мопед и прицеп);

состава семьи, где есть совершеннолетние, однако они не работают и не имеют статуса безработного, а уровень среднемесячного дохода меньше минималки, граждане, не уплачивающие ЕСВ в течение трех месяцев.

Больше о субсидиях

Напомним, в Украине хотят ввести единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года. Цену, которую будут платить все украинцы, предлагают установить на уровне 2,88 грн/кВт-час.

Также мы писали, что в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый - 350-400 грн.