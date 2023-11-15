Данія планує заблокувати більшу частину російських нафтових танкерів, — ЗМІ

Нафтовий танкер РФ. Фото: рсоЗМІ

Європейський Союз планує доручити Данії перевіряти наявність західної страховки та, можливо, блокувати прохід російських танкерів із нафтою через свої води. Таким чином влада ЄС хоче повернутися до дотримання стелі цін на російську нафту, встановлену у грудні минулого року.

Про це повідомляє Financial Times.

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Зазначається, що ЄС планує доручити Данії перевірку і затримання російських нафтових танкерів, які не мають страховок західних компаній. Робитися це буде на підставі законів, які дозволяють державам ЄС перевіряти судна, які потенційно несуть загрозу для навколишнього середовища.

"Введені в грудні минулого року країнами "Великої сімки" та ЄС нафтові санкції вимагають, щоб західні страхові компанії покривали ризики транспортування російської нафти тільки в тому випадку, якщо вона продається за ціною, не дорожчою за встановлену стелю (зараз 60 доларів за барель). Але Росія навчилася оминати ці санкції, створивши "тіньовий флот"", — пише FT.

Також наголошується, що таке рішення серйозно ускладнить життя Москві, адже всі російські нафтові танкери, що проходять через Балтійське море, проходять через води Данії. Щодня вони перевозять приблизно 2 мільйони барелів нафти. Це близько 60% від всього морського експорту Росії.

Конвенція ООН з морського права дозволяє затримувати судна за наявності доказів, що судно становить загрозу прибережній території. Однак реалізація цього плану залежить від здатності Данії перевіряти танкери та що робитиме Копенгаген, якщо судно відмовиться зупинитися.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Туреччина встановила рекорд з імпорту нафти з Росії. З 1 по 15 листопада країна закупила понад 800 тисяч тонн нафти з російських портів, що на 200 тисяч тонн більше, ніж за аналогічний період жовтня.