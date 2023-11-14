Туреччина встановила рекорд з імпорту нафти з Росії

Видобуток нафти. Фото: Global Look Press

Туреччина наближається до встановлення нового рекорду з імпорту російської нафти Urals цього місяця. З 1 по 15 листопада Туреччина закупила понад 800 тисяч тонн нафти з російських портів, що на 200 тисяч тонн більше, ніж за аналогічний період жовтня.

Про це повідомляє Reuters.

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За даними фондової біржі LSEG, обсяги постачання Urals до Туреччини можуть перевищити 1,4 мільйона тонн, досягнуті в жовтні, і навіть перевершити історичний максимум 1,43 мільйона тонн, зафіксований у жовтні 2022 року.

При цьому Reuters зазначає, що збільшення імпорту російської нафти пов'язане з домовленостями між турецьким нафтопереробним заводом STAR, що належить азербайджанській компанії SOCAR, та російською компанією "Лукойл" про термінові постачання нафти Urals.

Зазначається, що "Лукойл" почав відправляти Urals на завод STAR у жовтні й, як передбачається, у листопаді постачатиме близько 100 тисяч барелів на добу, що становить приблизно половину виробничої потужності заводу.

Нагадаємо, що надходження до бюджету Російської Федерації від газу та нафти у жовтні подвоїлися порівняно з вереснем. Цінова стеля, введена країнами G7, за фактом не дотримується.