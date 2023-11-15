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Дания планирует заблокировать большую часть российских нефтяных танкеров, — СМИ

15 ноября 2023 10:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Дания планирует заблокировать большую часть российских нефтяных танкеров, — СМИ
Нефтяной танкер РФ. Фото: рсоСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Европейский Союз планирует поручить Дании проверять наличие западной страховки и, возможно, блокировать проход российских танкеров с нефтью через свои воды. Таким образом, власти ЕС хотят вернуться к соблюдению потолка цен на российскую нефть, установленную в декабре прошлого года.

Об этом сообщает Financial Times.

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Отмечается, что ЕС планирует поручить Дании проверку и задержание российских нефтяных танкеров, у которых нет страховок западных компаний. Делаться это будет на основании законов, позволяющих государствам ЕС проверять суда, потенциально представляющие угрозу окружающей среде.

"Введенные в декабре прошлого года странами "Большой семерки" и ЕС нефтяные санкции требуют, чтобы западные страховые компании покрывали риски транспортировки российской нефти только в том случае, если она продается по цене не дороже установленного потолка (сейчас 60 долларов за баррель). Но Россия научилась обходить эти санкции, создав "теневой флот"", — пишет FT.

Также отмечается, что такое решение серьезно усложнит жизнь Москве, ведь все проходящие через Балтийское море российские нефтяные танкеры проходят через воды Дании. Ежедневно они перевозят около 2 миллионов баррелей нефти. Это около 60% всего морского экспорта России.

Конвенция ООН по морскому праву позволяет задерживать суда при наличии доказательств, что судно представляет угрозу прибрежной территории. Однако реализация этого плана зависит от способности Дании проверять танкеры и что будет делать Копенгаген, если судно откажется остановиться.

Напомним, недавно мы писали, что Турция установила рекорд по импорту нефти из России. С 1 по 15 ноября страна закупила более 800 тысяч тонн нефти из российских портов, что на 200 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период октября.

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