Данілов розповів, чому економіка України повністю не перейде на "воєнні рейки"

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: REUTERS

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що повний перехід економіки на "воєнні рейки" не відбудеться. Він можливий лише в авторитарних державах на кшталт колишнього СРСР. Забезпечення ЗСУ зброєю та боєприпасами відбувається зусиллями держави у співпраці з приватними підприємствами.

Про це повідомив у коментарі Українському Радіо Олексій Данілов.

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Олексій Данілов переконаний, що реалізувати повний перехід української економіки на військові рейки фізично неможливо.

"Коли починають використовувати словосполучення "перехід економіки на воєнні "рейки", то варто усвідомити, що це не зовсім коректна річ. Якби ми жили в СРСР, де всі підприємства були державної форми власності, де була зовсім інша система державного управління, була замкнута система, про це можна було б говорити", — зазначив секретар РНБО.

За словами Данілова, забезпечення української армії боєприпасами, ракетами та бронетехнікою здійснюється зусиллями держави у тісній співпраці з приватними підприємствами. Він також зазначив про домовленості співпраць із виробниками з інших країн, мовляв "уже є спільні підприємства, які виготовляють ті чи інші засоби". Йдеться саме про колаборації з іноземними постачальниками. Данілов навів приклад виробництва морських дронів, які є продуктом приватної компанії.

"Коли ви дізнаєтеся, ким до цього працювала людина, яка створила цю компанію, ви будете дуже здивовані. Він не мав жодного стосунку ані до моря, ані до транспортних засобів. Але хист українців дозволяє нам швидко робити дуже складні речі", — додав Олексій Данілов.

Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов вважає, що людям, які не вірять у перемогу, не місце в командуванні. Також він пройшовся й по низці інших глобальних проблем, у яких має брати участь й Україна.

Також ми писали, що Міжнародний валютний фонд нещодавно поновив свої прогнози щодо економічного розвитку України. У фонді очікують на збільшення ВВП країни на 4,5% до кінця поточного року.