Данилов рассказал, почему экономика Украины полностью не перейдет на "военные рельсы"

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: REUTERS

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что полного перехода экономики на "военные рельсы" не произойдет. Он возможен только в авторитарных государствах вроде бывшего СССР. Обеспечение ВСУ оружием и боеприпасами осуществляется усилиями государства в сотрудничестве с частными предприятиями.

Об этом сообщил в комментарии Украинскому Радио Алексей Данилов.

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Алексей Данилов уверен, что реализовать полный переход украинской экономики на военные рельсы физически невозможно.

"Когда начинают использовать словосочетание "переход экономики на военные рельсы", то следует осознать, что это не совсем корректная вещь. Если бы мы жили в СССР, где все предприятия были государственной формой собственности, где была совсем другая система государственного управления, была замкнута система, об этом можно было бы говорить", — указал секретарь СНБО.

По словам Данилова, обеспечение украинской армии боеприпасами, ракетами и бронетехникой осуществляется усилиями государства в тесном сотрудничестве с частными предприятиями. Он также отметил о договоренностях сотрудничества с производителями из других стран, мол "уже есть совместные предприятия, производящие те или иные средства". Речь идет именно о коллаборациях с иностранными поставщиками. Данилов привел пример производства морских дронов, являющихся продуктом частной компании.

"Когда вы узнаете, кем до этого работал человек, который создал эту компанию, вы будете очень удивлены. Он не имел никакого отношения ни к морю, ни к транспортным средствам. Но способность украинцев позволяет нам быстро делать очень сложные вещи", — добавил Алексей Данилов.

Напомним, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что людям, не верящим в победу, не место в командовании. Также он прошелся и по ряду других глобальных проблем, в которых должна участвовать и Украина.

Также мы писали, что Международный валютный фонд недавно возобновил свои прогнозы по экономическому развитию Украины. В фонде ожидают увеличения ВВП страны на 4,5% к концу текущего года.