МВФ очікує зростання ВВП України у 2023 році

Міжнародний валютний фонд. Фото: Yuri Gripas/Reuters

Міжнародний валютний фонд нещодавно поновив свої прогнози щодо економічного розвитку України. У фонді очікують на збільшення ВВП країни на 4,5% до кінця поточного року.

Про це йдеться у повідомленні МВФ.

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Прогноз МВФ щодо зростання ВВП України

У повідомленні йдеться, що українська економіка продовжує виявляти надзвичайну стійкість, проявляючи ознаки стабілізації та зміцнення.

Поточні тенденції в економіці свідчать про більш активне відновлення у 2023 році, яке супроводжується значним зниженням рівня інфляції, що підкріплюється сильними валютними резервами та стабільністю валютного ринку.

Внаслідок цього МВФ підвищив прогноз щодо збільшення реального ВВП України на 2023 рік до 4,5%, що є значним покращенням порівняно з прогнозом у 2%, озвученим лише місяць тому в Огляді світової економіки (WEO).

Прогнози МВФ щодо зростання ВВП України у 2024 році

Раніше керівники МВФ передбачали зростання ВВП України в діапазоні від 1 до 3% за поточний рік. Однак прогнозується, що у 2024 році темпи зростання знизяться до 3-4%, при цьому зберігаються високі ризики погіршення економічної ситуації через воєнний конфлікт.

Крім того, МВФ позитивно оцінив ініціативи Національного банку України щодо переходу до більш гнучкого обмінного курсу національної валюти. За словами представників Фонду, цей крок успішно сприяв відновленню довоєнної монетарної політики та підвищенню стійкості економіки до зовнішніх шоків.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки України констатують зростання ВВП у вересні 2023 року. Також там назвали сферу, яка робить значний внесок.

У найближчі 25 років — до 2049-го — Україна має виплатити понад 7 трильйонів гривень зовнішніх та внутрішніх боргів (в еквіваленті).