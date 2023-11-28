Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Де оренда квартири дорівнює 80% зарплати — рейтинг міст arrow

Де оренда квартири дорівнює 80% зарплати — рейтинг міст

28 листопада 2023 10:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Оренда житла в Україні — де найбільше йде із зарплати на винайм квартири
Ключі від оселі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні склали рейтинг міст за відсотком середньої заробітної платні, який йде на оренду житла. Подекуди українці віддають до 80% заробітку на винайм тимчасової оселі.

Такі результати дослідження порталу з нерухомості DIM.RIA та кадрового сайту Work.ua.

Читайте також:

Де найбільше йде із зарплати на оренду житла

Згідно з аналітичними даними двох українських компаній, найбільшу середню заробітну плату отримують жителі Києва — 20 тис. гривень.

Водночас середня ціна на однокімнатну квартиру також лідирує серед усіх регіонів — 15,51 тис. гривень. З огляду на це, частка витрат на оренду житла у столиці дорівнює 78%.

 

оренда квартир
Джерело: Work.ua

Найнижчий відсоток від зарплатні за оренду квартири платять жителі:

  • Херсона — 21%;
  • Харкова — 34%;
  • Миколаєва — 35%.

Діапазон у 42-45% середнього заробітку припадає на житло у таких містах:

  • Тернопіль;
  • Запоріжжя;
  • Одеса;
  • Кропивницький;
  • Чернігів.

Так, середня зарплата у Тернополі становить 16 тис. гривень, а середня вартість "однокімнатки" — 6,643 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на вторинному ринку нерухомості з жовтня 2022 до жовтня 2023 року здорожчали однокімнатрні квартири. Це відбулося практично по всій території держави.

Раніше ми писали, що в Києві за останні шість місяців 2023 року суттєво зросла оренда житла. У середньому ціни квартири підскочили майже на 50%.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

Актуальне по темі