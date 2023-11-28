Оренда житла в Україні — де найбільше йде із зарплати на винайм квартири

Де оренда квартири дорівнює 80% зарплати — рейтинг міст
В Україні склали рейтинг міст за відсотком середньої заробітної платні, який йде на оренду житла. Подекуди українці віддають до 80% заробітку на винайм тимчасової оселі.
Такі результати дослідження порталу з нерухомості DIM.RIA та кадрового сайту Work.ua.
Де найбільше йде із зарплати на оренду житла
Згідно з аналітичними даними двох українських компаній, найбільшу середню заробітну плату отримують жителі Києва — 20 тис. гривень.
Водночас середня ціна на однокімнатну квартиру також лідирує серед усіх регіонів — 15,51 тис. гривень. З огляду на це, частка витрат на оренду житла у столиці дорівнює 78%.
Найнижчий відсоток від зарплатні за оренду квартири платять жителі:
- Херсона — 21%;
- Харкова — 34%;
- Миколаєва — 35%.
Діапазон у 42-45% середнього заробітку припадає на житло у таких містах:
- Тернопіль;
- Запоріжжя;
- Одеса;
- Кропивницький;
- Чернігів.
Так, середня зарплата у Тернополі становить 16 тис. гривень, а середня вартість "однокімнатки" — 6,643 тис. гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні на вторинному ринку нерухомості з жовтня 2022 до жовтня 2023 року здорожчали однокімнатрні квартири. Це відбулося практично по всій території держави.
Раніше ми писали, що в Києві за останні шість місяців 2023 року суттєво зросла оренда житла. У середньому ціни квартири підскочили майже на 50%.
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