Оренда житла в Україні — де найбільше йде із зарплати на винайм квартири

Ключі від оселі. Фото: Unplush

В Україні склали рейтинг міст за відсотком середньої заробітної платні, який йде на оренду житла. Подекуди українці віддають до 80% заробітку на винайм тимчасової оселі.

Такі результати дослідження порталу з нерухомості DIM.RIA та кадрового сайту Work.ua.

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Де найбільше йде із зарплати на оренду житла

Згідно з аналітичними даними двох українських компаній, найбільшу середню заробітну плату отримують жителі Києва — 20 тис. гривень.

Водночас середня ціна на однокімнатну квартиру також лідирує серед усіх регіонів — 15,51 тис. гривень. З огляду на це, частка витрат на оренду житла у столиці дорівнює 78%.

Джерело: Work.ua

Найнижчий відсоток від зарплатні за оренду квартири платять жителі:

Херсона — 21%;

Харкова — 34%;

Миколаєва — 35%.

Діапазон у 42-45% середнього заробітку припадає на житло у таких містах:

Тернопіль;

Запоріжжя;

Одеса;

Кропивницький;

Чернігів.

Так, середня зарплата у Тернополі становить 16 тис. гривень, а середня вартість "однокімнатки" — 6,643 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на вторинному ринку нерухомості з жовтня 2022 до жовтня 2023 року здорожчали однокімнатрні квартири. Це відбулося практично по всій території держави.

Раніше ми писали, що в Києві за останні шість місяців 2023 року суттєво зросла оренда житла. У середньому ціни квартири підскочили майже на 50%.