Аренда жилья в Украине — где больше всего уходит из зарплаты на съем квартиры

Где аренда квартиры равна 80% зарплаты — рейтинг городов
В Украине составили рейтинг городов по проценту средней заработной платы, который идет на аренду жилья. Кое-где украинцы отдают до 80% заработка на съем временного дома.
Таковы результаты исследования портала недвижимости DIM.RIA и кадрового сайта Work.ua.
Где больше всего уходит из зарплаты на аренду жилья
Согласно аналитическим данным двух украинских компаний, наибольшую среднюю заработную плату получают жители Киева — 20 тыс. гривен.
В то же время средняя цена на однокомнатную квартиру также лидирует среди всех регионов — 15,51 тыс. гривен. Учитывая это, доля расходов на аренду жилья в столице равна 78%.
Самый низкий процент зарплаты за аренду квартиры платят жители:
- Херсона — 21%;
- Харькова — 34%;
- Николаева — 35%.
Диапазон в 42-45% среднего заработка приходится на жилье в таких городах:
- Тернополь;
- Запорожье;
- Одесса;
- Кропивницкий;
- Чернигов.
Так, средняя зарплата в Тернополе составляет 16 тыс. гривен, а средняя стоимость "однушки" — 6,643 тыс. гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине на вторичном рынке недвижимости с октября 2022 по октябрь 2023 года подорожали однокомнатрные квартиры. Это вышло фактически по всей местности страны.
Ранее мы писали, что в Киеве за последние шесть месяцев 2023 года существенно выросла аренда жилья. В среднем цены квартиры подскочили почти на 50%.
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