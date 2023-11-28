Аренда жилья в Украине — где больше всего уходит из зарплаты на съем квартиры

Ключи от дома. Фото: Unplush

В Украине составили рейтинг городов по проценту средней заработной платы, который идет на аренду жилья. Кое-где украинцы отдают до 80% заработка на съем временного дома.

Таковы результаты исследования портала недвижимости DIM.RIA и кадрового сайта Work.ua.

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Согласно аналитическим данным двух украинских компаний, наибольшую среднюю заработную плату получают жители Киева — 20 тыс. гривен.

В то же время средняя цена на однокомнатную квартиру также лидирует среди всех регионов — 15,51 тыс. гривен. Учитывая это, доля расходов на аренду жилья в столице равна 78%.

Источник: Work.ua

Самый низкий процент зарплаты за аренду квартиры платят жители:

Херсона — 21%;

Харькова — 34%;

Николаева — 35%.

Диапазон в 42-45% среднего заработка приходится на жилье в таких городах:

Тернополь;

Запорожье;

Одесса;

Кропивницкий;

Чернигов.

Так, средняя зарплата в Тернополе составляет 16 тыс. гривен, а средняя стоимость "однушки" — 6,643 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на вторичном рынке недвижимости с октября 2022 по октябрь 2023 года подорожали однокомнатрные квартиры. Это вышло фактически по всей местности страны.

Ранее мы писали, что в Киеве за последние шесть месяцев 2023 года существенно выросла аренда жилья. В среднем цены квартиры подскочили почти на 50%.