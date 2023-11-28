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Где аренда квартиры равна 80% зарплаты — рейтинг городов

28 ноября 2023 10:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Аренда жилья в Украине — где больше всего уходит из зарплаты на съем квартиры
Ключи от дома. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине составили рейтинг городов по проценту средней заработной платы, который идет на аренду жилья. Кое-где украинцы отдают до 80% заработка на съем временного дома.

Таковы результаты исследования портала недвижимости DIM.RIA и кадрового сайта Work.ua.

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Где больше всего уходит из зарплаты на аренду жилья

Согласно аналитическим данным двух украинских компаний, наибольшую среднюю заработную плату получают жители Киева — 20 тыс. гривен.

В то же время средняя цена на однокомнатную квартиру также лидирует среди всех регионов — 15,51 тыс. гривен. Учитывая это, доля расходов на аренду жилья в столице равна 78%.

 

аренда квартир
Источник: Work.ua

Самый низкий процент зарплаты за аренду квартиры платят жители:

  • Херсона — 21%;
  • Харькова — 34%;
  • Николаева — 35%.

Диапазон в 42-45% среднего заработка приходится на жилье в таких городах:

  • Тернополь;
  • Запорожье;
  • Одесса;
  • Кропивницкий;
  • Чернигов.

Так, средняя зарплата в Тернополе составляет 16 тыс. гривен, а средняя стоимость "однушки" — 6,643 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на вторичном рынке недвижимости с октября 2022 по октябрь 2023 года подорожали однокомнатрные квартиры. Это вышло фактически по всей местности страны.

Ранее мы писали, что в Киеве за последние шесть месяцев 2023 года существенно выросла аренда жилья. В среднем цены квартиры подскочили почти на 50%.

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