"Дефіцит відсутній": в Укренерго розповіли про стан в енергосистемі
Станом на 10 ранку, 19 лютого, в енергосистемі України відсутній дефіцит. Зростання споживання прогнозується ввечері та завтра зранку.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
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"Зараз для енергосистеми є надзвичайно важливим уникати як пікових навантажень, так і провалів у споживанні. Просимо розподіляти користування енергоємними приладами впродовж доби", — йдеться в повідомленні.
НЕК "Укренерго" повідомила, що дефіцит потужності в енергосистемі країни відсутній та не прогнозується.
"Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання будуть продовжені вже завтра", — додали у компанії.
Відключення електроенергії за графіком діють в Одесі та Одеському районі через мережеві обмеження. Погодинні відключення світла можливі у столиці та Київській області у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.
Нагадаємо, перед Україною невдовзі може постати питання поновлення експорту електроенергії. В енергосистемі немає дефіциту електрики майже тиждень, навіть виник надлишок.