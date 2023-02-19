"Дефіцит відсутній": в Укренерго розповіли про стан в енергосистемі

Відключення електроенергії за графіком діють в Одесі та Одеському районі

Станом на 10 ранку, 19 лютого, в енергосистемі України відсутній дефіцит. Зростання споживання прогнозується ввечері та завтра зранку.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

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"Зараз для енергосистеми є надзвичайно важливим уникати як пікових навантажень, так і провалів у споживанні. Просимо розподіляти користування енергоємними приладами впродовж доби", — йдеться в повідомленні.

НЕК "Укренерго" повідомила, що дефіцит потужності в енергосистемі країни відсутній та не прогнозується.

"Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання будуть продовжені вже завтра", — додали у компанії.

Відключення електроенергії за графіком діють в Одесі та Одеському районі через мережеві обмеження. Погодинні відключення світла можливі у столиці та Київській області у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Нагадаємо, перед Україною невдовзі може постати питання поновлення експорту електроенергії. В енергосистемі немає дефіциту електрики майже тиждень, навіть виник надлишок.