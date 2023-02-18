Україна може поновити експорт через надлишок електроенергії

Україна може поновити експорт електроенергії через надлишок, — Герус
Перед Україною невдовзі може постати питання поновлення експорту електроенергії. В енергосистемі немає дефіциту електрики майже тиждень, навіть виник надлишок.
Про це повідомив голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус у Facebook.
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Поновлення експорту електроенергії
Керівник енергокомітету розповів, що, зокрема, в неділю, 12 лютого, через суттєвий профіцит електроенергії уперше цього року вдалися до застосування обмеження генерації сонячних електростанцій.
Він припускає, що невдовзі буде дозволено експорт електроенергії у денні години. Тоді як у період вечірніх піків з 17:00 до 22:00 електрику потрібно буде надалі економити.
"Вже найближчим часом може постати дилема: вдень профіцит електроенергії "зливати в землю" (обмежувати СЕС, але "обмежену" електроенергію все одно оплачувати) або дозволити експорт електроенергії у денні години. Зі збереженням імпорту у вечірні години, коли може бути потенційний дефіцит", — пояснив Герус.
Відповідна ситуація збільшує актуальність впровадження акумуляторів на накопичувачі (energy storage), що дозволили б накопичувати електрику вдень та видавати у мережу ввечері.
"Поки такі технології достатньо дорогі і потрібні механізми стимулів. Працюємо над пошуком рішень", — додав він.
Призупинення поставок
Влітку минулого року Україна почала експортувати електроенергію до країн Європейського Союзу, і вона стала одним з ключових експортних товарів. Проте з 11 жовтня 2022 року, коли росія почала об'єкти енергосистеми, експорт припинили.
Нагадаємо, за даними Укренерго, 17 лютого в енергосистемі України також був відсутній дефіцит потужності: електростанції продовжують виробляти достатньо електроенергії, щоб покрити потреби громадян.
Раніше голова правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що в Україні покращується ситуація зі світлом, проте ворог підступний і готується до нових атак.