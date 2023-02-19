"Дефицит отсутствует": в Укрэнерго рассказали о состоянии в энергосистеме

Отключения электроэнергии по графику действуют в Одессе и Одесском районе

По состоянию на 10 утра, 19 февраля, в энергосистеме отсутствует дефицит. Рост потребления прогнозируется вечером и завтра утром.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

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"Сейчас для энергосистемы чрезвычайно важно избегать как пиковых нагрузок, так и провалов в потреблении. Просим распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток", — говорится в сообщении.

НЭК "Укрэнерго" сообщила, что дефицит мощности в энергосистеме страны отсутствует и не прогнозируется.

"Лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. В то же время в случае изменения ситуации и при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления будут продлены уже завтра", — добавили в компании.

Отключения электроэнергии по графику действуют в Одессе и Одесском районе из-за сетевых ограничений. Почасовые отключения света возможны в столице и в Киевской области в связи с проведением ремонтных работ.

Напомним, перед Украиной вскоре может встать вопрос обновления экспорта электроэнергии. В энергосистеме нет дефицита электричества почти неделю, даже возник избыток.