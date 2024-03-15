Деякі категорії платників податків отримають низку переваг — що відомо

Заповнення податкової декларації. Фото: Нововолинська міська рада

Деяким категоріям платників податків планують надати низку переваг. Верховна Рада України вже зареєструвала відповідні законопроєкти.

Про це повідомляють Новини.LIVE у п'ятницю, 15 березня.

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Хто отримає податкові пільги

Документ передбачає створення списку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

На час воєнного стану їм хочуть створити декілька "бонусів" у податковому адмініструванні.

Зокрема, йдеться про такі переваги:

мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування — п'ять календарних днів;

індивідуальні податкові консультації протягом п'яти календарних днів;

за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти дистанційно;

платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну в контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Нагадаємо, в Україні хочуть створити перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, так званий "Клуб білого бізнесу". Податковий комітет Верховної Ради вже розробив відповідний проєкт закону.

Також ми писали, що в Україні з 1 квітня 2024 року вдруге підвищать мінімальну заробітну плату, яка вплине на розмір деяких соціальних виплат та податків. Очікується, що зарплата зросте на 900 грн.