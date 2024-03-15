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Некоторые категории налогоплательщиков получат ряд преимуществ — что известно

15 марта 2024 16:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Некоторые категории налогоплательщиков получат ряд преимуществ — что известно
Заполнение налоговой декларации. Фото: Нововолынский городской совет
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Некоторым категориям налогоплательщиков планируют предоставить ряд преимуществ. Верховная Рада Украины уже зарегистрировала соответствующие законопроекты.

Об этом сообщают Новини.LIVE в пятницу, 15 марта.

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Документ предполагает создание списка налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

На время военного положения им хотят создать несколько "бонусов" в налоговом администрировании.

В частности, речь идет о следующих преимуществах:

  • мораторий на документальные проверки, за исключением некоторых видов;
  • сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения — пять календарных дней;
  • индивидуальные налоговые консультации в течение пяти календарных дней;
  • за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым налогоплательщик сможет взаимодействовать дистанционно;
  • налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности плательщика, а также консультации по устранению таких рисков.

Напомним, в Украине хотят создать список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, так называемый "Клуб белого бизнеса". Налоговый комитет Верховной Рады уже разработал соответствующий проект закона.

Также мы писали, что в Украине с 1 апреля 2024 года во второй раз повысят минимальную заработную плату, которая повлияет на размер некоторых социальных выплат и налогов. Ожидается, что зарплата вырастет на 900 грн.

закон
налоги
Украина
мир
финансы

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