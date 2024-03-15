Некоторые категории налогоплательщиков получат ряд преимуществ — что известно

Заполнение налоговой декларации. Фото: Нововолынский городской совет

Некоторым категориям налогоплательщиков планируют предоставить ряд преимуществ. Верховная Рада Украины уже зарегистрировала соответствующие законопроекты.

Об этом сообщают Новини.LIVE в пятницу, 15 марта.

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Документ предполагает создание списка налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

На время военного положения им хотят создать несколько "бонусов" в налоговом администрировании.

В частности, речь идет о следующих преимуществах:

мораторий на документальные проверки, за исключением некоторых видов;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения — пять календарных дней;

индивидуальные налоговые консультации в течение пяти календарных дней;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым налогоплательщик сможет взаимодействовать дистанционно;

налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности плательщика, а также консультации по устранению таких рисков.

Напомним, в Украине хотят создать список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, так называемый "Клуб белого бизнеса". Налоговый комитет Верховной Рады уже разработал соответствующий проект закона.

Также мы писали, что в Украине с 1 апреля 2024 года во второй раз повысят минимальную заработную плату, которая повлияет на размер некоторых социальных выплат и налогов. Ожидается, что зарплата вырастет на 900 грн.