Пенсії не підвищать кільком категоріям громадян у 2023 році

Індексація торкнулася більш ніж 10 мільйонів українців

У березні 2023 року в Україні провели масштабну індексацію пенсій, яка торкнулася більш ніж 10 мільйонів українців. Проте деякі категорії людей похилого віку вона оминула, не підвищать їм виплати і в квітні.

У кого не зростуть пенсійні виплати цього року розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Яким категоріям не підвищать пенсії

Так, березень 2023 року порадував багатьох українців, які вже на заслуженому відпочинку. Проте підвищення було не однаковим. Індексацію провели пенсіонерам за віком, інвалідністю, вислугою років, втратою годувальника, інвалідністю внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, ліквідацією аварії на ЧАЕС.

З 1 квітня запланували перерахувати виплати пенсіонерам, які продовжують працювати та отримувати страховий стаж. Розміри підвищень будуть для кожного індивідуальні, однак враховуватимуть стаж і розмір офіційної заробітної плати.

Водночас є категорії громадян, які не отримали підвищень у березні, а також не підпадають під норми законодавства і в квітні.

Не передбачене підвищення пенсії для:

працюючих пенсіонерів, які мають невеликий страховий стаж;

колишніх працівників прокуратури;

громадян, яким виплачують пенсії у розмірі вищому за максимально можливу суму (дорівнює десяти прожитковим мінімумам для осіб непрацездатного віку — 20,93 тис. грн);

колишнім суддям.

Якщо останнім трьом категоріям громадян немає приводу нарікати на виплати, то працюючим пенсіонерам доведеться залишитися з минулорічним рівнем пенсії. Йдеться про тих, хто має невеликий страховий стаж, якщо розрахунковий розмір пенсії нижчий за 2,1 тис. грн.

Раніше ми писали про тих, хто отримує найвищі пенсії. Зокрема, 15 тисяч гривень у середньому платять колишнім народним депутатам. 22 тисячі гривень — прокурорам на пенсії. Середній розмір пенсій суддів торік коливався від 91,7 тис. до 96,5 тис. гривень.

Як дізнатися про підвищення

Обсяг підвищення пенсійних виплат становить у березні цього року 19,7%. Доплати починаються зі 100 грн, а максимальна виплата не перевищує 1,5 тис. грн.

Розраховуватимуть квітневе підвищення так: помножать середню зарплатню людини, її стаж та індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Дізнатися, скільки додано грошей до пенсії після квітневого перерахунку, можна самостійно, звернувшись за послугою на портал електронних послуг ПФУ за посиланням. Для цього достатньо авторизуватися в персональному кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або ID-банкінгу, а потім перевірити інформацію про перерахунок у розділі "Моя пенсія".

Нагадаємо, в Україні деяким категоріям пенсіонерів, виходячи на свій заслужений відпочинок, виплачують одноразову фінансову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій. На виплати мають право бюджетники, які отримують пенсію "вислугою років". Насамперед — працівники сфери освіти.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.