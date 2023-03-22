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Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

22 марта 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии не повысят нескольким категориям граждан в 2023 году
Индексация затронула более 10 миллионов украинцев
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В марте 2023 года в Украине провели масштабную индексацию пенсий, которая затронула более 10 миллионов украинцев. Однако некоторые категории пожилых людей она миновала, не повысят им выплаты и в апреле.

У кого не вырастут пенсионные выплаты в этом году рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Каким категориям не повысят пенсии

Так, март 2023 года порадовал многих украинцев, которые уже на заслуженном отдыхе. Однако повышение было не одинаковым. Индексацию провели пенсионерам по возрасту, инвалидности, выслуге лет, потере кормильца, инвалидности в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, ликвидации аварии на ЧАЭС.

С 1 апреля запланировали пересчитать выплаты пенсионерам, продолжающим работать и получающим страховой стаж. Размеры повышений будут для каждого индивидуальны, однако будут учитываться стаж и размер официальной заработной платы.

В то же время, есть категории граждан, которые не получили повышений в марте, а также не подпадают под нормы законодательства и в апреле.

Не предусмотрено повышение пенсии для:

  • работающих пенсионеров, имеющих небольшой страховой стаж;
  • бывших работников прокуратуры;
  • граждан, которым выплачивают пенсии в размере выше максимально возможной суммы (равна десяти прожиточным минимумам для лиц нетрудоспособного возраста — 20,93 тыс. грн);
  • бывшим судьям.

Если последним трем категориям граждан жаловаться на выплаты не приходится, то работающим пенсионерам придется остаться с прошлогодним уровнем пенсии. Речь идет о тех, кто имеет небольшой страховой стаж, если расчетный размер пенсии ниже 2,1 тыс. грн.

Раньше мы писали о тех, кто получает самые высокие пенсии. В частности, 15 тысяч гривен в среднем платят бывшим народным депутатам. 22 тысячи гривен — прокурорам на пенсии.

Средний размер пенсий судей в прошлом году колебался от 91,7 до 96,5 тыс. гривен.

Как узнать о повышении

Объем повышения пенсионных выплат в марте этого года составляет 19,7%. Доплаты начинаются со 100 грн, а максимальная выплата не превышает 1,5 тыс. грн.

Рассчитывать апрельское повышение будут так: умножат среднюю зарплату человека, его стаж и индивидуальный коэффициент заработка.

Узнать, сколько добавлено денег к пенсии после апрельского перерасчета, можно самостоятельно, обратившись за услугой на портал электронных услуг ПФУ по ссылке. Для этого достаточно авторизироваться в персональном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или ID-банкинга, а затем проверить информацию о перерасчете в разделе "Моя пенсия".

Напомним, в Украине некоторым категориям пенсионеров, выходя на свой заслуженный отдых, выплачивают единовременную финансовую помощь в размере 10 месячных пенсий. На выплаты имеют право бюджетники, получающие пенсию за "выслугу лет". В первую очередь — работники сферы образования.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

 

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