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Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

20 березня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати
Високі пенсії отримують колишні нардепи, працівники прокуратури, судді
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) оприлюднили інформацію про те, хто серед українців отримує найвищі пенсії. Зокрема, 15 тисяч гривень у середньому платять колишнім народним депутатам.

Про це розповіли у Департаменті пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг та пільг на інформзапит видання "Апостроф".

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Що відомо про високі пенсії

Як зазначили у відомстві, в Україні найвищі пенсії отримують колишні нардепи, працівники прокуратури, судді.

Зокрема, середній розмір пенсії народного депутата за 2022 рік становив близько 15,5 тис. гривень. Це без урахування доплат, підвищень, надбавок та компенсаційних виплат. Загалом за рік з бюджету витрачали на довічне утримання одного політика понад 136 тисяч гривень.

У середньому прокурори на пенсії отримували торік виплати на рівні майже 22 тисячі гривень (близько 600 євро за курсом НБУ) без урахування численних доплат, підвищень, надбавок і компенсацій. Річна сума видатків становила майже два мільйони — 1,754 млн гривень.

Середній розмір пенсій суддів торік коливався від 91,7 тис. до 96,5 тис. гривень.

На обліку в органах Пенсійного фонду станом на 01.01.2022 перебувало, зокрема:

  • 762 особи, яким пенсія призначена за законом "Про статус народного депутата";
  • 5757 осіб, яким пенсія призначена за законом "Про прокуратуру";
  •  3637 одержувачів щомісячного довічного грошового утримання за законом "Про судоустрій та статус суддів".

Високі пенсії суддям можуть зменшити

Народні депутати пропонують внести зміни до закону щодо пенсій для суддів Конституційного Суду, зменшивши розмір до 30% винагороди, замість 50%. Так хочуть встановити справедливість серед українських пенсіонерів.

Як повідомили в Комітеті ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, зараз середній розмір щомісячної пенсії суддів у відставці становить понад 150 тисяч гривень, що рівнозначно відповідним щомісячним виплатам 70 пенсіонерам у мінімальному розмірі або 20 пенсіонерам військовослужбовцям у відставці.

Законопроєкт про внесення змін до статті 27 Закону України "Про Конституційний Суд України" пропонують усунути таку несправедливість.

"Мати середню пенсію у розмірі 150 тисяч на місяць в умовах воєнного стану за рахунок коштів єдиного соціального внеску на мою думку, не є нормальним та справедливим до громадян, які сплачують такий внесок і отримують пенсії в десятки разів менші", — заявили у Комітеті.

Нагадаємо, у мережі досі не вщухають дискусії щодо несправедливості березневої індексації пенсій. Багато пенсіонерів незадоволені низькими пенсійними виплатами. Критикують сам підхід у підвищенні: більші виплати, до 1,5 тисячі гривень, отримали ті, у кого високі пенсії, тоді як громадянам з маленькими виплатами доплатили мізер.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

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