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Деякі українці не отримали пенсії після підвищення: що кажуть у ПФУ

7 березня 2023 08:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — деякі українці не отримали виплати після підвищення
Громадяни заявляють про затримки у виплатах
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні 1 березня поточного року здійснили щорічну індексацію пенсій. У Пенсійному фонді звітують про розрахунок, однак деякі громадяни заявляють про затримки у виплатах.

Про це йдеться у коментарях на офіційній сторінці ПФУ у Facebook.

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Як відбувається фінансування

Як заявили у Пенсійному фонді, станом на початок березня профінансували:

  • 11,9 млрд гривень — на пенсійні виплати, зокрема, 3,2 млрд грн — на виплату пенсій через поштового оператора "Укрпошта", 8,7 млрд грн — через уповноважені фінустанови;
  • ще 177,4 млн грн спрямували на оплату лікарняних.

Водночас багато користувачів у коментарях пишуть про затримки в отриманні пенсій, а деякі отримувачі пенсій заявили, що виплати прийшли без перерахунку.

Кому мали підвищити пенсії

У рамках першої індексації пенсій 1 березня виплати мали підвищити для 10,5 млн пенсіонерів, до 19,7%. Мінімальне підвищення становило лише 100 грн. Йдеться про випадки, якщо за розрахунком сума індексації є меншою. Максимальний розмір підвищення — 1,5 тисячі гривень.

Пенсії повинні були проіндексувати для:

  • 5,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено за Законом №1058 до 2020 р.; для них підвищення пенсії буде здійснюватися через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.
  • 4,2 млн осіб, у яких зростуть пенсії через збільшення на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат.
  • 0,5 млн пенсіонерів силових відомств, для яких весь розмір пенсії буде індексовано на 19,7%.
  • 94,5 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Хоч виплати не підвищили, однак пообіцяли робити щомісячні компенсаційні доплати (призначені за ініціативою президента) для пенсіонерів віком більше 70 років, які встановлюють, якщо розмір пенсії не досягає 10,34 тис. грн:

  • 570 грн — людям старше 80 років;
  • 456 грн — людям віком від 75 – 80 років;
  • 300 грн — людям віком від 70 – 75 років.

Ще з 1 березня проіндексували на 19,7% щомісячні страхові виплати для понад 166 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у випадку смерті потерпілого.

В уряді пообіцяли, що грошей на пенсії має вистачити.

Також у ПФУ показали динаміку доходів:

Хто не отримав надбавку

Не всі категорії пенсіонерів отримали надбавку до пенсій. Раніше у Міністерстві соціальної політики на офіційний запит ЗМІ повідомили, що пенсію без щорічного осучаснення отримають, зокрема, пенсіонери, які раніше були співробітниками прокуратури. Для них не передбачена індексація пенсійних виплат у 2023 році.

Нагадаємо, що деяким категоріям пенсіонерів, які виходять на свій заслужений відпочинок, виплачують одноразову фінансову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій. На виплати мають право бюджетники, які отримують пенсію за "вислугою років". Насамперед — працівники сфери освіти.

Також ми писали, що в Україні близько 40% громадян одержують пенсії обсягом від 2 тисяч до 3 тисяч гривень. Тоді як суму майбутньої виплати можна збільшити, знаючи деякі нюанси.

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