Пенсии в Украине — некоторые украинцы не получили выплат после повышения

Граждане заявляют о задержках в выплатах

В Украине 1 марта текущего года была осуществлена ежегодная индексация пенсий. В Пенсионном фонде отчитываются о расчете, однако некоторые граждане заявляют о задержках в выплатах.

Об этом говорится в комментариях на официальной странице ПФУ в Facebook.

Как происходит финансирование

Как заявили в Пенсионном фонде, по состоянию на начало марта профинансировали:

11,9 млрд гривен — на пенсионные выплаты, в частности, 3,2 млрд грн — на выплату пенсий через почтового оператора "Укрпочта", 8,7 млрд грн — через уполномоченные финучреждения;

еще 177,4 млн грн направили на оплату больничных.

В то же время многие пользователи в комментариях пишут о задержках в получении пенсий, а некоторые получатели пенсий заявили, что выплаты пришли без пересчета.

Кому должны были повысить пенсии

В рамках первой индексации пенсий 1 марта выплаты должны были повыситься для 10,5 млн пенсионеров, до 19,7%. Минимальное повышение составило всего 100 грн. Речь идет о случаях, если по расчету сумма индексации меньше. Максимальный размер повышения — 1,5 тысячи гривен.

Пенсии должны были проиндексировать для:

5,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена по Закону №1058 до 2020 г.; для них повышение пенсии будет производиться через индексацию на 19,7% показателя средней заработной платы, из которой исчисляется пенсия.

4,2 млн человек, у которых возрастут пенсии из-за увеличения на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсионных выплат.

0,5 млн. пенсионеров силовых ведомств, для которых весь размер пенсии будет индексирован на 19,7%.

94,5 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской аварии.

Хотя выплаты не повысили, однако пообещали производить ежемесячные компенсационные доплаты (назначенные по инициативе президента) для пенсионеров старше 70 лет, которые устанавливают, если размер пенсии не достигает 10,34 тыс. грн:

570 грн — людям старше 80 лет;

456 грн — людям в возрасте от 75 - 80 лет;

300 грн — людям в возрасте от 70 - 75 лет.

Еще с 1 марта проиндексировали на 19,7% ежемесячные страховые выплаты для более чем 166 тысяч потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

В правительстве пообещали, что денег на пенсии должно хватить.

Также в ПФУ показали динамику доходов:

Кто не получил надбавку

Не все категории пенсионеров получили надбавку к пенсиям. Ранее в Министерстве социальной политики по официальному запросу СМИ сообщили, что пенсию без ежегодного осовременивания получат, в частности, пенсионеры, ранее бывшие сотрудниками прокуратуры. Для них не предусмотрена индексация пенсионных выплат в 2023 году.

Напомним, что некоторым категориям пенсионеров, выходящих на свой заслуженный отдых, выплачивают единовременную финансовую помощь в размере 10 месячных пенсий. На выплаты имеют право бюджетники, получающие пенсию по "выслуге лет". В первую очередь — работники сферы образования.

Также мы писали, что в Украине около 40% граждан получают пенсии в размере от 2 тысяч до 3 тысяч гривен. В то время как сумму предстоящей выплаты можно увеличить, зная некоторые нюансы.