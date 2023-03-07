Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Некоторые украинцы не получили пенсии после повышения: что говорят в ПФУ arrow

Некоторые украинцы не получили пенсии после повышения: что говорят в ПФУ

7 марта 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — некоторые украинцы не получили выплат после повышения
Граждане заявляют о задержках в выплатах
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине 1 марта текущего года была осуществлена ежегодная индексация пенсий. В Пенсионном фонде отчитываются о расчете, однако некоторые граждане заявляют о задержках в выплатах.

Об этом говорится в комментариях на официальной странице ПФУ в Facebook.

Читайте также:

Как происходит финансирование

Как заявили в Пенсионном фонде, по состоянию на начало марта профинансировали:

  • 11,9 млрд гривен — на пенсионные выплаты, в частности, 3,2 млрд грн — на выплату пенсий через почтового оператора "Укрпочта", 8,7 млрд грн — через уполномоченные финучреждения;
  • еще 177,4 млн грн направили на оплату больничных.

В то же время многие пользователи в комментариях пишут о задержках в получении пенсий, а некоторые получатели пенсий заявили, что выплаты пришли без пересчета.

Кому должны были повысить пенсии

В рамках первой индексации пенсий 1 марта выплаты должны были повыситься для 10,5 млн пенсионеров, до 19,7%. Минимальное повышение составило всего 100 грн. Речь идет о случаях, если по расчету сумма индексации меньше. Максимальный размер повышения — 1,5 тысячи гривен.

Пенсии должны были проиндексировать для:

  • 5,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена по Закону №1058 до 2020 г.; для них повышение пенсии будет производиться через индексацию на 19,7% показателя средней заработной платы, из которой исчисляется пенсия.
  • 4,2 млн человек, у которых возрастут пенсии из-за увеличения на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсионных выплат.
  • 0,5 млн. пенсионеров силовых ведомств, для которых весь размер пенсии будет индексирован на 19,7%.
  • 94,5 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской аварии.

Хотя выплаты не повысили, однако пообещали производить ежемесячные компенсационные доплаты (назначенные по инициативе президента) для пенсионеров старше 70 лет, которые устанавливают, если размер пенсии не достигает 10,34 тыс. грн:

  • 570 грн — людям старше 80 лет;
  • 456 грн — людям в возрасте от 75 - 80 лет;
  • 300 грн — людям в возрасте от 70 - 75 лет.

Еще с 1 марта проиндексировали на 19,7% ежемесячные страховые выплаты для более чем 166 тысяч потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

В правительстве пообещали, что денег на пенсии должно хватить.

Также в ПФУ показали динамику доходов:

Кто не получил надбавку

Не все категории пенсионеров получили надбавку к пенсиям. Ранее в Министерстве социальной политики по официальному запросу СМИ сообщили, что пенсию без ежегодного осовременивания получат, в частности, пенсионеры, ранее бывшие сотрудниками прокуратуры. Для них не предусмотрена индексация пенсионных выплат в 2023 году.

Напомним, что некоторым категориям пенсионеров, выходящих на свой заслуженный отдых, выплачивают единовременную финансовую помощь в размере 10 месячных пенсий. На выплаты имеют право бюджетники, получающие пенсию по "выслуге лет". В первую очередь — работники сферы образования.

Также мы писали, что в Украине около 40% граждан получают пенсии в размере от 2 тысяч до 3 тысяч гривен. В то время как сумму предстоящей выплаты можно увеличить, зная некоторые нюансы.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

15:36 Российского военного, который пытал мирных жителей Херсонской области, будут судить

Эксклюзив

15:30Эксперт назвал цель окупантов в отношении Бахмута

Новина з відео

15:20 В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила зачем рф делает такие маневры

15:20 Кадровый дефицит: оккупанты изменили требования для новых работников на захваченной ЗАЭС

15:12 Во Львовской области заработает еще одно военное заведение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

15:08Эксперт объяснил, зачем оккупанты роют окопы на побережье Крыма

15:08На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2, — Блащак

Новина з відео

15:05 Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках

Новина з фото

15:02 В Харьковской области разоблачили коллаборанта, организовшего работу АЗС по российским правилам

14:56 В Харькове более чем через год включат уличные фонари

Новина з відео

15:20 В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила зачем рф делает такие маневры

Новина з відео

15:05 Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

13:37 Полякова, Тринчер и Позитив представили клип песню "Шлях до перемоги"

Новина з відео

12:37 Шоу "Голос країни" объявило старт кастингов на 13-й сезон: кого ищут продюсеры

Новина з відео

12:36 Украинские пограничники эффектно уничтожили по меньшей мере семь "вагнеровцев" в Бахмуте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:17 Wellboy признался, кто вдохновил его и помог с созданием нового альбома

Новина з відео

10:55 Угроза ракетного удара высока: сколько кораблей рф в Черном море

Новина з відео

10:47 Готовил захват города: в мэрии Очакова разоблачили агента россии

Новина з відео

09:53 В Индии загорелась гора мусора: всех жителей 600-тысячного города призывали сидеть дома

Новина з відео

07:26Более длинные руки не помогут: Александр Усик о бое с Тайсоном Фьюри, который может сорваться

Эксклюзив

12:00Получат ли украинцы компенсации за разрушенное во время войны жилье

Новина з відео

06:35 Интересные факты о культовом аниме Сейлор Мун: вы будете удивлены

06:23 Украинцам "обновили" зарплаты во время войны: у кого меньше 10 тысяч

06:00Массовые протесты в Израиле: правительство Нетаньяху угрожает демократии в стране

Новина з фото

21:25 Единственная американка и невероятная конкуренция: кто претендует на "Оскар" за лучшую женскую роль

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

20:52 Этих знаменитостей ненавидят работники ресторанов: громкие истории

Эксклюзив

18:20Землетрясение и политическое нейтралитет: заинтересованы ли украинцы отдыхать в Турции

Эксклюзив

18:15Каждый сантиметр нашей земли должен быть засеян: трудности посевной — будем ли мы с хлебом

Эксклюзив

17:58Битва года: что на самом деле происходит в Бахмуте, и будут ли ВСУ отступать из города

13:35Новый глава НАБУ: что известно о Семене Кривоносе

Актуальное по теме

None 7 Март 15:36

Российского военного, который пытал мирных жителей Херсонской области, будут судить

None 7 Март 15:20

В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила зачем рф делает такие маневры

None 7 Март 15:20

Кадровый дефицит: оккупанты изменили требования для новых работников на захваченной ЗАЭС

None 7 Март 15:25

Во Львовской области заработает еще одно военное заведение

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB