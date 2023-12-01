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Деяким категоріям ВПО автоматично продовжать виплати ще на пів року — кому саме

1 грудня 2023 13:23
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Кому з внутрішніх переселенців автоматично подовжать виплати
Внутрішні переселенці. Фото: Новини.LIVE
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

З 1 грудня поточного року виплати внутрішньо переміщеним особам продовжуватимуть деяким категоріям отримувачів на другий 6-місячний період без додаткового звернення. 

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Нововведення передбачено постановою КМУ від 21 листопада 2023 року № 1226.

Кому продовжать виплати

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Відповідна допомога сім’ї буде продовжена автоматично ще на пів року, якщо:

  • середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;
  • у складі сім’ї є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років (включно) або тяжко хворими дітьми; особи з інвалідністю I чи II групи; громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або неповнолітніми дітьми з інвалідністю, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку;
  • а також — фізичні особи, які надають соціальні послуги й отримують компенсацію за їх надання; студенти, які навчаються за денною або дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, місце проживання яких не задеклароване/зареєстроване в гуртожитку;
  • у складі сім’ї є працездатна особа, яка протягом перших 6 місяців отримання виплат ВПО посприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася, розпочала діяльність як ФОП або отримала грант на бізнес/ваучер на навчання тощо) й середньомісячний дохід якої не перевищує 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо, Світовий банк надасть Україні фінансування в об’ємі 1,2 млрд доларів на проекти з підтримки соціально незахищених і малозабезпечених верств населення.

Кошти виділяються Україні в рамках проекту "Інвестиції в соціальний захист для інклюзії, стійкості та ефективності" (INSPIRE) під гарантії уряду Японії.

Метою проекту є сприяння підтримці спроможності уряду України надавати соціальну допомогу бідним і вразливим верствам під час війни.

Крім того, метою є підтримання потенціал уряду для розширення можливостей соціальної допомоги вразливим верствам населення під час війни та після неї.

Мають бути створені основи для стійкого відновлення шляхом покращення доступу та якості соціальних послуг і послуг зайнятості для бідних верств населення та ВПО.

Кошти Світового банку направлять на підтримку сиріт, дітей, які перебувають під опікою, соціально не захищених студентів, а також постраждалих від катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та від торгівлі людьми. 

В рамках проекту профінансують 29 програм соціальної допомоги. Проект має охопити майже 10 мільйонів українців.
 

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