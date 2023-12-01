Світовий банк надасть Україні 1,2 млрд доларів на соціальний захист

Внутрішні переселенці. Фото: УНІАН

Світовий банк надасть Україні фінансування в об’ємі 1,2 млрд доларів на проекти з підтримки соціально незахищених і малозабезпечених верств населення.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

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Кошти виділяються Україні в рамках проекту "Інвестиції в соціальний захист для інклюзії, стійкості та ефективності" (INSPIRE) під гарантії уряду Японії.

На що підуть кошти

Метою проекту є сприяння підтримці спроможності уряду України надавати соціальну допомогу бідним і вразливим верствам під час війни.

Крім того, метою є підтримання потенціал уряду для розширення можливостей соціальної допомоги вразливим верствам населення під час війни та після неї.

Мають бути створені основи для стійкого відновлення шляхом покращення доступу та якості соціальних послуг і послуг зайнятості для бідних верств населення та ВПО.

Кошти Світового банку направлять на підтримку сиріт, дітей, які перебувають під опікою, соціально не захищених студентів, а також постраждалих від катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та від торгівлі людьми.

В рамках проекту профінансують 29 програм соціальної допомоги. Проект має охопити майже 10 мільйонів українців.

Нагадаємо, в державному бюджеті на 2024 рік фінансування соціальної сфери є пріоритетом №2 після сектору безпеки і оборони.

Міністерству соціальної політики України передбачено, зокрема, видатки на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, — 88 708,3 млн грн, що більше ніж у поточному році на 2 610,5 млн грн, або на 3 %.

За рахунок цих коштів забезпечуватимуться виплати майже 800 тис. отримувачам державної соціальної допомоги — особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; особам, які не мають права на пенсію; та особам з інвалідністю; щомісячної грошової допомоги особам, які проживають разом з інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу; 900 тис. громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 12 тис. отримувачам соціальних стипендій.

Продовжиться підтримка українців, які перемістилися з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій або тимчасової окупації.

Також підтримку отримуватимуть особи, у яких житло зруйноване чи непридатне для проживання, пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ проти України. Понад 2 млн внутрішньо переміщених осіб мають отримати виплати допомоги на проживання.

