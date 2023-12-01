Кому из внутренних переселенцев автоматически продлят выплаты

Внутренние переселенцы. Фото: Новини.LIVE

С 1 декабря текущего года выплаты внутренне перемещенным лицам будут продлены некоторым категориям получателей на второй 6-месячный период без дополнительного обращения.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Кому продлят выплаты

Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям, а также 2 тысячах гривен для всех других внутренних переселенцев.

Соответствующая помощь семьям будет продлена автоматически еще на полгода, если:

среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 4 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

в составе семьи есть лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми младше 6 лет (включительно) или тяжело больными детьми; лица с инвалидностью I или II группы; граждане, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет; граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы или несовершеннолетними детьми с инвалидностью, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста;

а также физические лица, которые предоставляют социальные услуги и получают компенсацию за их предоставление; студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, местожительство которых не задекларировано/зарегистрировано в общежитии;

в составе семьи есть трудоспособное лицо, которое в течение первых 6 месяцев получения выплат ВПЛ поспособствовало своей экономической самостоятельности (трудоустроилось, начало деятельность как ФЛП или получило грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п.) и среднемесячный доход которого не превышает 3 прожиточных минимумов для лиц, утратившие трудоспособность.

Напомним, Всемирный банк предоставит Украине финансирование в объеме 1,2 млрд долларов на проекты по поддержке социально незащищенных и малообеспеченных слоев населения.

Денежные средства выделяются Украине в рамках проекта "Инвестиции в социальную защиту для инклюзии, устойчивости и эффективности" (INSPIRE) под гарантии правительства Японии.

Целью проекта является содействие поддержанию возможности правительства Украины оказывать социальную помощь бедным и уязвимым слоям во время войны.

Кроме того, целью является поддержание потенциала правительства для расширения возможностей социальной помощи уязвимым слоям населения во время войны и после нее.

Должны быть созданы основы для устойчивого восстановления путем улучшения доступа и качества социальных услуг и услуг занятости для бедных слоев и ВПЛ.

Средства Всемирного банка будут направлены на поддержку сирот, детей, находящихся на попечении, социально не защищенных студентов, а также пострадавших от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и от торговли людьми.

В рамках проекта профинансируется 29 программ социальной помощи. Проект должен охватить около 10 миллионов украинцев.