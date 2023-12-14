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Деяким комунальникам обіцяють 10 тис. грн премії — хто отримає більше

14 грудня 2023 12:53
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Премії за прибирання снігу — де двірники отримають по 10 тис. грн
Комунальники розчищають дороги від снігу. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Львові комунальникам міста, які з початком зими займались прибиранням снігу, пообіцяли високі премії. Кілька сотень двірників отримають зверху до заробітної плати 10 тис. грн.

Таке рішення ухвалив Виконавчий комітет Львівської міськради, передає zaxid.net.

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Детальніше про преміювання комунальників

Згідно з рішенням, міськрада вирішила відзначити роботу двірників, які працювали понаднормово під час ліквідації наслідків негоди наприкінці листопада — на початку грудня цього року. Загалом зарплати з високими преміями отримають понад 600 комунальних працівників.

За словами директора департаменту житлового господарства та інфраструктури міськради Ореста Тимчишина, відповідно до моніторингу роботи львівських двірників під час минулих вихідних, коли ускладнились погодні умови і випала місячна норма мокрого снігу, 631 двірник вийшов на роботу у свій вільний час.

"Відповідально допомагав боротись з негодою. Відтак кожен з них заслуговує на матеріальне заохочення. Йдеться про премію у розмірі 10 тис. грн", — наголосив він.

Таким чином влада міста показує, наскільки цінує складну працю людей, які, незважаючи на негоду, допомогли львів'янам, додав Орест Тимчишин.

Які зарплати у двірників

Варто зауважити, що за даними поталу Robota.ua, робітники комплексного прибирання у середньому отримують 7,6 тис. грн заробітної плати.

Згідно з цими даними, зокрема, Львівський обласний центр зайнятості платить двірникам від 6,7 тис. до 7,48 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Львівській області суд визнав винним мера Ходорова Олега Коцовського у порушенні вимог щодо запобігання інтересів. Як відомо, він власноруч виписував собі премії сумою понад 100 тис. грн. Йому виписали 3,4 тис. гривень штрафу. 

Також ми писали, що в Україні у зимовий період передбачені штрафи для підприємств, установ, організацій з благоустрою, які мають чистити сніг на територіях, на які поширюється їхня відповідальність. Відомо, як саме каратимуть порушників цієї зими.

Так, у Києві вже виписують штрафи через неприбраний сніг. За останні два тижні інспектори благоустрою вже вручили понад 4 тис. приписів відповідальним особам.

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