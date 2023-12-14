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Некоторым коммунальщикам обещают 10 тыс. грн премии — кто получит больше

14 декабря 2023 12:53
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Премии за уборку снега — где дворники получат по 10 тыс. грн
Коммунальщики расчищают дороги от снега. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Во Львове коммунальщикам города, которые с началом зимы занимались уборкой снега, пообещали высокие премии. Несколько сот дворников получат сверху к заработной плате 10 тыс. грн.

Такое решение принял Исполнительный комитет Львовского горсовета, передаёт zaxid.net.

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Согласно решению, горсовет решил отметить работу дворников, работавших сверхурочно во время ликвидации последствий непогоды в конце ноября — начале декабря этого года. В общей сложности зарплаты с высокими премиями получат более 600 коммунальных работников.

По словам директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры горсовета Ореста Тимчишина, согласно мониторингу работы львовских дворников в минувшие выходные, когда усложнились погодные условия и выпала месячная норма мокрого снега, 631 дворник вышел на работу в свое свободное время.

"Ответственно помогал бороться с непогодой. Следовательно, каждый из них заслуживает материального поощрения. Речь идет о премии в размере 10 тыс. грн", — подчеркнул он.

Таким образом, власти города показывают, насколько ценят сложный труд людей, которые, несмотря на непогоду, помогли львовянам, добавил Орест Тимчишин.

Какие зарплаты у дворников

Стоит отметить, что по данным портала Robota.ua, рабочие комплексной уборки в среднем получают 7,6 тыс. грн заработной платы.

Согласно этим данным, в частности, Львовский областной центр занятости платит дворникам от 6,7 тыс. до 7,48 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, во Львовской области суд признал виновным мэра Ходорова Олега Коцовского в нарушении требований по предотвращению интересов. Как известно, он собственноручно выписывал себе премии в сумме более 100 тыс. грн. Ему выписали 3,4 тыс. гривен штрафа.

Также мы писали, что в Украине зимой предусмотрены штрафы для предприятий, учреждений, организаций по благоустройству, которые должны чистить снег на территориях, на которые распространяется их ответственность. Известно, как именно будут наказывать нарушителей этой зимой.

Так, в Киеве уже выписывают штрафы из-за неубранного снега. За последние две недели инспекторы благоустройства уже вручили более 4 тысяч предписаний ответственным лицам.

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