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Деяким українцям можуть підвищити пенсії на 20%

10 травня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — деяким українцям можуть підвищити виплати на 20%
Люди похилого віку в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у липні 2023 року деяким категоріям пенсіонерів підвищать пенсії. Йдеться про черговий етап індексації.

Про це розповів голова правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Євген Капінус, пише ТСН.

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За словами посадовця, в Україні з 1 липня мають намір провести індексацію пенсій на 19,7%. Йдеться про ті, які призначені в рамках законів:

  • "Про державну службу";
  • "Про службу в органах місцевого самоврядування";
  • "Про статус народного депутата України";
  • "Про наукову і науково-технічну діяльність".

З огляду на це, пенсії проіндексують для державних службовців, наукових працівників, працівників органів місцевого самоврядування.

Хоч індексація для всіх становитиме майже 20%, однак сума підвищення у грошовому еквіваленті для кожного українця буде різна. Підвищення залежить від рівня початкової суми: чим вища пенсія, тим більше підвищення. Тож державні та науковці матимуть різну кінцеву суму після індексації.

Попередня індексація пенсій

Як зазначив голова ПФУ, цього року вже провели індексацію пенсій і заплановано здійснення масових перерахунків пенсій.

1 березня на коефіцієнт збільшення 1,197 проіндексували пенсії, призначені за такими законами:

  • "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";
  • "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
  • "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Окрім того, зросли розміри мінімальної пенсії та мінімальних пенсійних виплат тим, хто має повний страховий стаж. Під час березневої індексації держава перерахувала пенсії 10,5 млн громадян. Мінімум підвищення становив 100 грн, а максимум — 1,5 тис. грн.

Нагадаємо, громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити у спрощеному порядку. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".

Також ми писали, що в Україні у громадян літнього віку можуть збільшитися розміри пенсій за рахунок благодійних внесків меценатів. У Пенсійному фонді України (ПФУ) діє відповідний механізм.

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