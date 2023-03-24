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Українські експрокурори отримують значно вищі пенсії, ніж колеги у ЄС

24 березня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — експрокурори отримують більше за колег у ЄС
Отримують приблизно стільки ж, як і британці
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Пенсії українських прокурорів перевищують розмір виплат таких же фахівців у країнах Європи. Зокрема, українці отримують приблизно стільки ж, як британці.

Про це свідчить інформація Пенсійного фонду України (ПФУ), надана на запит видання "Апостроф".

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Як різняться виплати

За інформацією Пенсійного фонду, цього року рівень мінімальної пенсії становить трохи більше двох тисяч гривень, а максимальної — у десять разів більше — 20930 грн.

При цьому деякі категорії громадян отримують значно вищі пенсійні виплати, ніж інші. Серед них — колишні працівники прокуратури.

Так, у середньому минулого року українським прокурорам платили майже 22 тисячі гривень (у перерахунку — близько 600 євро за курсом НБУ). Це без врахування великої кількості доплат, підвищень, надбавок, компенсацій.

Примітно те, що рівень їхніх пенсійних виплат навіть більший за суми, які отримують аналогічні європейські спеціалісти на пенсії.

Суми українських прокурорів вищі за пенсії, які виплачують у Польщі, Латвії, Болгарії, Естонії, Румунії та Литві. Водночас, трохи менші за виплати у Британії.

Пенсії, які нараховують своїм прокурорам різні європейські держави, такі:

Польща — 450 євро;
Латвія — 300 євро;
Болгарія — 130 євро;
Естонія — 230 євро;
Румунія — 175 євро;
Литва — 220 євро;
Британія — 720 євро (після вирахування 20% податку).

За даними ПФУ, за останній воєнний рік держава виплатила прокурорам суму, яка сягає майже двох мільйонів — 1,754 тисячі гривень.

Що ще відомо про високі пенсії

Як зазначили у Пенсійному фонді, високі пенсії в Україні отримують також колишні народні депутати та судді. Так, у середньому пенсія нардепа торік становила близько 15,5 тис. гривень (без урахування доплат, підвищень, надбавок та компенсаційних виплат).

За рік з бюджету витрачали на довічне утримання одного політика понад 136 тисяч гривень. Середній розмір пенсій суддів минулого року коливався від 91,7 тис. до 96,5 тис. гривень. Проте депутати внесли у парламент законопроєкт про внесення змін до статті 27 Закону України "Про Конституційний Суд України", який суттєво уріже їм виплати.

Нагадаємо, громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити у спрощеному порядку. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".

Також ми писали, що в Україні у громадян літнього віку можуть збільшитися розміри пенсій за рахунок благодійних внесків меценатів. У Пенсійному фонді України (ПФУ) діє відповідний механізм.

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