Пенсии в Украине — некоторым украинцам могут повысить выплаты на 20%

Люди пожилого возраста в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине в июле 2023 года некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии. Речь идет об очередном этапе индексации.

Об этом рассказал глава правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Евгений Капинус, пишет ТСН.

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По словам чиновника, в Украине с 1 июля намерены провести индексацию пенсий на 19,7%. Речь идет о тех, которые назначены в рамках законов:

"О государственной службе";

"О службе в органах местного самоуправления";

"О статусе народного депутата Украины";

"О научной и научно-технической деятельности".

В связи с этим пенсии проиндексируют для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.

Хотя индексация для всех составит почти 20%, однако сумма повышения в денежном эквиваленте для каждого украинца будет разной. Повышение зависит от уровня первоначальной суммы: чем выше пенсия, тем больше повышение. Поэтому у государственных и ученых будет разная конечная сумма после индексации.

Предыдущая индексация пенсий

Как отметил глава ПФУ, в этом году уже была проведена индексация пенсий и запланировано осуществление массовых перерасчетов пенсий.

1 марта на коэффициент увеличения 1,197 проиндексировали пенсии, назначенные по следующим законам:

"Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

"О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы";

"О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Кроме того, выросли размеры минимальной пенсии и минимальных пенсионных выплат тем, кто имеет полный страховой стаж. Во время мартовской индексации государство пересчитало пенсии 10,5 млн граждан. Минимум повышения составил 100 грн, а максимум — 1,5 тыс. грн.

Напомним, граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить в упрощенном порядке. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".

Также мы писали, что в Украине у граждан пожилого возраста могут увеличиться размеры пенсий за счет благотворительных взносов меценатов. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) действует соответствующий механизм.