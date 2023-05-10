Пенсии в Украине — некоторым украинцам могут повысить выплаты на 20%

Некоторым украинцам могут повысить пенсии на 20%
В Украине в июле 2023 года некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии. Речь идет об очередном этапе индексации.
Об этом рассказал глава правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Евгений Капинус, пишет ТСН.
Кто из пенсионеров получит больше
По словам чиновника, в Украине с 1 июля намерены провести индексацию пенсий на 19,7%. Речь идет о тех, которые назначены в рамках законов:
- "О государственной службе";
- "О службе в органах местного самоуправления";
- "О статусе народного депутата Украины";
- "О научной и научно-технической деятельности".
В связи с этим пенсии проиндексируют для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.
Хотя индексация для всех составит почти 20%, однако сумма повышения в денежном эквиваленте для каждого украинца будет разной. Повышение зависит от уровня первоначальной суммы: чем выше пенсия, тем больше повышение. Поэтому у государственных и ученых будет разная конечная сумма после индексации.
Предыдущая индексация пенсий
Как отметил глава ПФУ, в этом году уже была проведена индексация пенсий и запланировано осуществление массовых перерасчетов пенсий.
1 марта на коэффициент увеличения 1,197 проиндексировали пенсии, назначенные по следующим законам:
- "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
- "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы";
- "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".
Кроме того, выросли размеры минимальной пенсии и минимальных пенсионных выплат тем, кто имеет полный страховой стаж. Во время мартовской индексации государство пересчитало пенсии 10,5 млн граждан. Минимум повышения составил 100 грн, а максимум — 1,5 тыс. грн.
Напомним, граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить в упрощенном порядке. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".
Также мы писали, что в Украине у граждан пожилого возраста могут увеличиться размеры пенсий за счет благотворительных взносов меценатов. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) действует соответствующий механизм.