Пільги на комунальні послуги — українцям обіцяють 75% знижку

Комунальні квитанції в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні деяким громадянам передбачена 75% знижка від вартості житлово-комунальних послуг, яку розраховано від норми споживання, незалежно від прибутку. Фахівці розповіли, хто має право та як оформити.

Про такі нюанси розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Кому оформлюють 75% пільгу

За словами керівниці управління ПФУ у Вінницькій області Олени Корчаки, відповідні знижки на житлово-комунальні послуги передбачені для громадян, які мають статус учасника бойових дій (УБД). Особи з інвалідністю в результаті війни отримають 100% пільгу.

Щоб оформити пільги на оплату комуналки, необхідно написати дві заяви:

одна з них стосується внесення даних у Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, котрі мають право на пільги (ЄДАРП);

інша — про надання пільг на оплату послуг ЖКГ.

Подавати заяви можна у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду, ЦНАП чи уповноваженій посадовій особі виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної тергромади. Також можна подавати заяви онлайн через портал е-послуг ПФУ.

Потрібно підготувати такий пакет документів:

посвідчення учасника бойових дій;

посвідчення особи з інвалідністю в результаті війни (за наявності);

посвідчення про смерть учасника бойових дій, якщо він загинув;

довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи (ВПО);

довідка про реєстрацію місця проживання.

довідка про склад своєї родини, на підставі якої будуть зараховані пільги.

Скільки часу діятимуть пільги

У Пенсійному фонді розповіли, що термін дії пільг на комунальні послуги для учасників бойових дій — довічний. Виняток — якщо пільговики користуються пічним опаленням або ж скрапленим газом (для приготування їжі). Пільги на ці послуги призначають щороку. Також потрібно повторно подавати заяви, якщо сталися зміни у складі родини чи місця проживання, чи списку послуг, на для яких призначають пільгу.

При цьому, якщо люди мають право на пільги за кількома нормами законодавства, то дозволяється обрати тільки одну підставу.

Інші пільги на житло

Також учасникам бойових дій передбачені інші пільги на житло. Серед них:

75% знижка плати за користування житлом;

першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення ділянок землі для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт будинків і квартир;

особи, які отримали поранення (контузію або каліцтво під час участі в бойових діях), забезпечуються житловою площею у строк два роки після становлення на квартирний облік;

учасники бойових дій можуть одержати позику на будівництво, реконструкцію чи капремонт житлових будинків і подвірних будівель, дачних будинків з погашенням її упродовж 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва;

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів із будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств.

Нагадаємо, в Україні на законодавчому рівні закріплені два статуси — учасник бойових дій та учасник війни. Попри схожість у назві, вони мають абсолютно різні поняття, відповідно й виплати та пільги військові отримують різні.

Також ми писали, що українські військовослужбовці, які брали участь у захисті України, безпеки населення та інтересів держави внаслідок вторгнення Росії, мають право отримати статус учасника бойових дій (УБД).