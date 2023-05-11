Житлові субсидії — в Україні планують змінити програму допомоги

Комунальні квитанції в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні на тлі майбутнього підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги можуть змінити програму субсидій. Таку допомогу можуть розширити.

Про це розповіла голова Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович під час ефіру "Українського радіо".

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Програма субсидій

За словами Жолнович, програма субсидій залишається вдалим інструментом підтримки тих громадян, які не мають змоги оплачувати комунальні послуги. Тож у разі потреби її будуть розширювати. Мають намір зробити субсидії більш адресними, адже виплата конкретним людям є кращим варіантом, аніж повернення суб’єктам господарювання компенсації різниці між комерційними та фіксованими тарифами.

"Субсидія є дуже хорошим інструментом соціальної підтримки, бо вона цілісна, адресна, вона враховує ціле домогосподарство. Вона дуже зрозуміла з точки зору, за що ми платимо, що покриваємо. Тож ми навіть готові розширювати цю програму в разі, якщо переглядатимуться тарифи чи якщо надавачі послуг змінюватимуть їхню вартість, і це виходитиме за рамки спроможності людини", — пояснила вона.

Також зауважила, що найбільшими частками виплати є електроенергія та природний газ. І якщо тарифи на "блакитне паливо" ще на рік залишили фіксованими, то тарифи на електрику можуть змінити вже влітку.

Плани з підвищення тарифів

Як зазначають експерти з енергетики, підвищення цін на електроенергію слід очікувати, якщо не з 1 червня, то з 1 липня 2023 року. На сьогодні не існує інших фінансових джерел, які б дозволили відновити українську енергосистему. Компаніям доводиться працювати собі у збиток.

Проте це не означає, що Кабінет міністрів підвищить ціни для всіх. Для верств населення, які не в змозі оплачувати комунальні послуги, а також тих, хто живе в населених пунктів поблизу лінії фронту, ймовірно, буде якесь корегування.

"На жаль, єдиним виходом із ситуації, що склалася, є підвищення цін. Підвищувати ціни до 5-10 грн за кВт/год — це непідйомне зростання для більшості домогосподарств. Тому зараз пропонується кілька варіантів зростання вартості енергоносіїв, зокрема підвищення цін з 1,44-1,68 грн за кВт/год до 2,4-2,8 грн за кВт/год", — пояснив фахівець Геннадій Рябцев.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше експерти дали поради громадянам України, як зменшити фінансове навантаження від майбутнього підвищення тарифів на електроенергію. Підготовкою рекомендують займатися вже зараз.

Також ми писали, що український уряд планує покрити заборгованість за житлово-комунальні послуги та збитки підприємств репараціями Росії. Відповідний законопроєкт № 9236 зареєстрували у Верховній Раді.