Льготы на коммунальные услуги — украинцам обещают скидку 75%

Коммунальные квитанции в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторым гражданам предусмотрена 75% скидка от стоимости жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная от нормы потребления, независимо от прибыли. Специалисты рассказали, кто имеет право и как оформить.

О таких нюансах рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Кому оформляют 75% льгот

По словам руководителя управления ПФУ в Винницкой области Елены Корчаки, соответствующие скидки на жилищно-коммунальные услуги предусмотрены для граждан, имеющих статус участника боевых действий (УБД). Лица с инвалидностью в результате войны получат 100%-ю льготу.

Чтобы оформить льготы на оплату коммуналки, необходимо написать два заявления:

одно из них касается внесения данных в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП);

второе — о предоставлении льгот на оплату услуг ЖКХ.

Подавать заявления можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП или уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей тергромады. Также можно подавать заявления онлайн через портал е-услуг ПФУ.

Необходимо подготовить такой пакет документов:

удостоверение участника боевых действий;

удостоверение личности с инвалидностью в результате войны (при наличии);

свидетельство о смерти участника боевых действий, если он погиб;

справка о взятии на учет внутриперемещенного лица (ВПЛ);

справка о регистрации места жительства.

справка о составе своей семьи, на основании которой будут отнесены льготы.

Сколько времени будут действовать льготы

В Пенсионном фонде рассказали, что срок действия льгот на коммунальные услуги для участников боевых действий — пожизненный. Исключение — если льготники пользуются печным отоплением или сжиженным газом (для приготовления пищи). Льготы на эти услуги назначаются каждый год. Также необходимо повторно подавать заявления, если произошли изменения в составе семьи или в месте жительства, или списке услуг, на которых назначаются льготы.

При этом если люди имеют право на льготы по нескольким нормам законодательства, то разрешается выбрать только одно основание.

Другие льготы на жилье

Также участникам боевых действий предусмотрены другие льготы на жилье. Среди них:

75% скидка платы за пользование жильем;

первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередной отвод участков земли для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт домов и квартир;

лица, получившие ранения (контузию или увечье при участии в боевых действиях), обеспечиваются жилой площадью в течение двух лет после постановки на квартирный учет;

участники боевых действий могут получить займ на строительство, реконструкцию или капремонт жилых домов и других зданий, дачных домов с погашением его в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства;

первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие общества.

Напомним, в Украине на законодательном уровне закреплены два статуса — участник боевых действий и участник войны. Несмотря на сходство в названии, они имеют совершенно разные понятия, соответственно и выплаты и льготы военные получают разные.

Также мы писали, что украинские военнослужащие, участвовавшие в защите Украины, безопасности населения и интересов государства в результате вторжения России, имеют право получить статус участника боевых действий (УБД).