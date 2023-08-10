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Деяким українцям виплатять по 160 тис. грн: хто має право на допомогу

10 серпня 2023 12:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк виплатить по 160 тис. грн — хто має право на допомогу
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "ПриватБанк" приєдналась до грантової програми EU4Business для допомоги бізнесу, що постраждав від бойових дій та окупації. Тепер він також уповноважений видавати кошти мікропідприємствам.

Про це йдеться на офіційному сайті банку.

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Хто і як може отримати гроші

Як зазначається, на програму фінансової допомоги EU4Business виділено три мільйони євро. У планах — видати 750 грантів по 4 тис. євро (близько 161 тис. гривень). Гроші мають бути спрямовані на поновлення господарської діяльності.

У ПриватБанку повідомляють, що відповідні малі гранти від EU4Business покликані допомогти мікропідприємствам у районах, які найсерйозніше постраждали від бойових дій та російської окупації.

Гроші можна використати на купівлю сировини, різноманітних матеріалів та технічного обладнання, на оренду, а також виплату зарплати. Претенденти на фіндопомогу мають подати заявку на платформі державних послуг "Дія", де необхідно обрати фінустанову — ПриватБанк.

Пріоритет надаватимуть за рівнем пошкодження бізнесу, а також потенціалу для відновлення. Конкурси пройдуть у таких категоріях:

  • до 250 грантів в областях: Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Київська (крім столиці), Запорізька, Сумська, Миколаївська, Харківська, Чернігівська та Херсонська. Заявки можна подавати до 21 серпня 2023 року;
  • до 250 грантів для деокупованих регіонів у Чернігівській, Донецькій, Київській (окрім столиці), Харківській, Сумській та Херсонській областях. Заявки можна надсилати з 22 серпня до 4 вересня 2023 року;
  • до 250 грантів бізнесменам в решті регіонів України, крім окупованих. Заявки можна буде подати з 5 по 18 вересня 2023 року. Деталі — за наступним посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні визначили чергових ветеранів-переможців у грантовій програмі "Власна справа". Цього разу громадяни отримають ще 21 млн гривень на започаткування та розвиток бізнесу.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів повідомили про затримки із рішеннями на надання державних мікрогрантів для сфери бізнесу. Причиною називають велику кількість заявок та популярність програми "Власна справа" серед українців.

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