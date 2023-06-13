Бізнес в Україні — українці виграли 1 млрд грн мікрогрантів

Команда людей в офісі. Фото: Freepik

В Україні громадяни, яким пощастило отримати мікрогранти в рамках державної програми "Власна справа", заплатили десятки мільйонів гривень податків та зборів. Кошти на новий бізнес чи розвиток старого оформлюють як чоловіки, так і жінки.

Про це поінформували у пресцентрі Міністерства економіки України.

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Деталі програми "Власна справа"

Як зазначають у відомстві, під час восьмого етапу прийому заяв 228 громадян оформлять 55 мільйонів гривень на старт чи розвиток бізнесу.

Мікрогранти під час чергової хвилі отримали 59% жінок та 41% чоловіків, близько 30% серед переможців не мають вищої освіти.

За час дії держпрограми гранти на бізнес оформили понад 4,6 тис. українців на близько 1 мільярд гривень. При цьому сплатили податків у держказну у сумі приблизно 71 мільйон гривень.

Днями в Україні запрацювала нова грантова програма для розвитку бізнесу, до якої можна долучитися малим, середнім сімейним та жіночим підприємствам, які мають намір розширити нові напрями своєї справи.

Програма передбачає надання фінансової підтримки у сумі від 10 тисяч до 35 тисяч доларів на такі цілі:

релокація бізнесу;

відкриття нового напряму діяльності;

масштабування бізнесу в Україні;

вихід на міжнародні ринки.

Подавати заповнені грантові заявки можна до 24 липня поточного року. Головна умова — забезпечення робочих місць для українців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2023 році в Україні має запрацювати автоматичний обмін фінансовими та податковими даними із країнами Європейського союзу (ЄС). Юристи запевняють, що на українців чекає повна "детінізація" через розкриття банками відомостей про рахунки на запити податківців.

Також ми писали, що на українському ринку праці в рамках урядової програми "єРобота" з'явиться 11 тисяч робочих місць. За рік держава вже видала грантів для тисяч підприємців на власний бізнес, який передбачає появу нових вакансій.