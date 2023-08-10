ПриватБанк выплатит по 160 тыс. грн — кто имеет право на помощь

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Государственное финучреждение "ПриватБанк" присоединилось к грантовой программе EU4Business для помощи бизнесу, пострадавшему от боевых действий и оккупации. Теперь он также уполномочен выдавать средства микропредприятиям.

Об этом говорится на официальном сайте банка.

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Как отмечается, на программу финансовой помощи EU4Business выделено три миллиона евро. В планах выдать 750 грантов по 4 тыс. евро (около 161 тыс. гривен). Деньги должны быть направлены на возобновление хозяйственной деятельности.

В ПриватБанке сообщают, что соответствующие малые гранты от EU4Business призваны помочь микропредприятиям в районах, наиболее серьезно пострадавших от боевых действий и российской оккупации.

Деньги можно использовать на покупку сырья, различных материалов и технического оборудования, аренду, а также выплату зарплаты. Претенденты на финпомощь должны подать заявку на платформе государственных услуг "Дія", где необходимо выбрать финучреждение — ПриватБанк.

Приоритет будет предоставляться по уровню повреждения бизнеса, а также потенциала для восстановления. Конкурсы пройдут в следующих категориях:

до 250 грантов в областях: Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Киевская (кроме столицы), Запорожская, Сумская, Николаевская, Харьковская, Черниговская и Херсонская. Заявки можно подавать до 21 августа 2023 года;

до 250 грантов для деоккупированных регионов в Черниговской, Донецкой, Киевской (кроме столицы), Харьковской, Сумской и Херсонской областях. Заявки можно присылать с 22 августа до 4 сентября 2023 года;

до 250 грантов бизнесменам в остальных регионах Украины, кроме оккупированных. Заявки можно подать с 5 по 18 сентября 2023 года. Детали — по следующей ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине определили очередных ветеранов-победителей в грантовой программе "Собственное дело". В этот раз граждане получат еще 21 млн гривен на начало и развитие бизнеса.

Напомним, в Кабинете министров сообщили о задержках с решениями по предоставлению государственных микрогрантов для сферы бизнеса. Причиной называют большое количество заявок и популярность программы "Собственное дело" среди украинцев.